　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他從地下變成教父級刺青師！　王陽明譽傳奇

刺青超過40年的富哥，擅長日式傳統風格，並融入台式廟宇元素，在業界屬教父級刺青師。

▲刺青超過40年的富哥，擅長日式傳統風格，並融入台式廟宇元素，在業界屬教父級刺青師。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位於新北新莊的彫富刺青，以日式傳統、大面積紋身著稱，在地經營30年。主理人李瓊富，人稱富哥，是台灣教父級刺青師，更因刺青時多採free hand（手繪直上），被藝人王陽明譽為傳奇。

富哥國中畢業就當畫電影看板的學徒，並看書自學紋身，無師自通。二十出頭創業開刺青店，拿針車零件自製刺青機，經歷過刺青是很地下、經常要被管區盤查的年代，客人還有槍擊要犯。時代演變，富哥以高超技藝將傳統刺青引領成潮流藝術，2個兒子從小耳濡目染也已入行10年，如今客人不再只有兄弟，醫生、律師也來刺龍刺鳳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藝人王陽明展示雙胛9分袖刺青。他未出道時就找富哥刺青，除了雙胛，全背到大腿的刺青也出於富哥之手。（翻攝自彫富IG）

▲藝人王陽明展示雙胛9分袖刺青。他未出道時就找富哥刺青，除了雙胛，全背到大腿的刺青也出於富哥之手。

富哥在刺青界已逾40年資歷，尤以刺龍著稱。前陣子藝人王陽明宣傳電影《角頭—大橋頭》，曾展示了雙胛、九分袖刺青，原來他未出道前就找富哥刺青，一刺成主顧，更說富哥刺青不用轉印紙打底，而是free hand（手繪直上），高超技藝簡直是傳奇。

「我是在傳統有名啦，其實還有美式、水墨很多風格不一樣的刺青師…」以為教父級刺青師一定很威嚴，沒想到富哥一開口就很親和，還國台語夾雜說：「其實早期我們是連畫都不畫，譬如你要一個鬼頭，我就直接刺一個我想的鬼頭給你。」不用打稿直接刺，據知坊間已少有刺青師能做到。

彫富刺青已在新莊開業30年，當年就是少數敢掛招牌的刺青店。

▲彫富刺青已在新莊開業30年，當年就是少數敢掛招牌的刺青店。

來自宜蘭鄉下的富哥，從小有畫畫天分，不愛讀書的他，國中畢業就到羅東當彩繪電影看板的學徒，「我們學徒就是先去把線條勾勒出來，等上映前一天晚上，再把師傅完成的看板掛上去。」他從來沒學過素描，「但他們說我畫人就是很像。」

當學徒期間，看到有人拿著香盒來找師傅，「盒上都有龍啊、鳳啊，他拜託師傅，說要在手臂上刺跟香盒一樣的龍…」在旁邊看的富哥覺得好玩，也開始自學，並拿自己的腿狂練，「真的就是亂刺，那時候也沒有國外引進的顏料，就用水性油漆的色母（著色劑）去刺，其實那個有毒，有時候刺一刺還會發燒。後來才知道必須要先經過沸水，把上面一層金屬降低。」

富哥（左）20年前曾到「日正當中」劇組幫藝人李鑼及張鳳書做彩繪。（彫富提供）

▲富哥（左）20年前曾到「日正當中」劇組幫藝人李鑼及張鳳書做彩繪。

那個年代，刺青等同跟黑幫劃上等號，富哥退伍後曾到一間刺青店打工，才去2天就不幹了，「那個環境很不OK，酒瓶四處放，很像毒品館…主要是那個師傅刺得也不怎麼樣。」富哥萌生創業念頭。

富哥（左）、富嫂（右）鶼鰈情深。富嫂笑說自己等富哥刺青等了30年，直到疫情期間2個月不能做生意，他才總算有空幫富嫂包手刺青。

▲富哥（左）、富嫂（右）鶼鰈情深。富嫂笑說自己等富哥刺青等了30年，直到疫情期間2個月不能做生意，他才總算有空幫富嫂包手刺青。

富哥北上投靠姊姊，在成衣針車廠工作，後來與朋友各出5萬元，在永和竹林路開店，「起初沒機器，用針車的零件自己做刺青機。後來就有紋眉機。」只是才開店二週，便認賠退出，他語帶保留說：「環境還是不OK。」

富哥說拿刺青機的右手不累，累的是要用力把軟皮繃緊的左手，長年下來已有職業病。

▲富哥說拿刺青機的右手不累，累的是要用力把軟皮繃緊的左手，長年下來已有職業病。

彼時新婚的富哥決定回宜蘭，因為都幫兄弟刺青，難免怕受牽連，「其實我什麼都看過，還差點被牽扯進槍戰。」最苦的時候，富哥南下雲林岳父家，開岳父的二手車做起往返台北雲林的野雞車生意，並在岳父的檳榔店前掛牌寫「刺青」兩字就兼著做，台北也有刺青工作室。回憶往事，一直在店裡幫忙的富嫂忍不住說：「我那時候身上只有幾百元，帶著才一歲的老大，又回到台北寄住在姊姊家，白天去成衣廠上班，晚上跟兒子打地鋪。」

富哥國中畢業就當畫電影看板的學徒，並看書自學紋身。他都在自己腿上狂練，大腿上的圖是他當兵時拿針管綁在筷子上刺的。

▲富哥國中畢業就當畫電影看板的學徒，並看書自學紋身。他都在自己腿上狂練，大腿上的圖是他當兵時拿針管綁在筷子上刺的。

雖然苦，但富嫂不以為意，一路陪富哥打拚。1994年，富哥落腳新莊再次開店，取名「恆藝刺青」。「我們應該是台北少數敢掛招牌的刺青店，但沒幾個月就被警察關心了。」

富哥兩個兒子均入行10年，可獨當一面。圖為長子彫育。

▲富哥兩個兒子均入行10年，可獨當一面。圖為長子彫育。

90年代中，富哥的刺青生意已經很好，但價格不高，「店裡客人常常都排到像在看診那樣。最拚的時候，一天割線（勾勒圖案輪廓）割12個客人。」客人以流氓為主，不然就是半流氓，「就是白天有工作、晚上在????迌的那種。有看過帶槍來的客人、刺到一半被警察押走的，還刺過槍擊要犯。」

彫富刺青屹立不搖30年，父子檔強強聯手，傳統刺青成了潮流新寵。

▲彫富刺青屹立不搖30年，父子檔強強聯手，傳統刺青成了潮流新寵。

富哥是如何憑藉一身硬底好手藝從地下走上檯面，並將傳統刺青引領為潮流藝術，詳盡內容 請看教父級紋豪


更多鏡週刊報導
【教父級刺青師番外篇】想刺青先睡飽　找國外知名刺青師有撇步
【教父級刺青師番外篇】傳奇手藝轟動LA刺青展　現場大排長龍刺不完
【台灣老店】教父級刺青師被王陽明譽傳奇　醫生律師也登門刺龍刺鳳

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
他十指變「杵狀指」是癌症警訊！　醫警示：快就醫
爆乳人妻是「全台最大黃牛」　豪奢生活起底！搶嘸他的香港門票
雨炸10縣市！4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美
北市4校1里今停班課！擎天崗雨灌近千毫米　文化大學遠距教學

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他從地下變成教父級刺青師！　王陽明譽傳奇

雨炸陽明山！　樹木橫倒「仰德大道」一度中斷

雨炸10縣市！4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

北市4校1里今停班課！擎天崗雨灌近千毫米　文化大學遠距教學

他十指變「杵狀指」確診肺結核！也是肺癌警訊　醫：一旦發現快就醫

3大速食店怎點最省錢？他曬「窮鬼套餐」狂省383元：快比便當便宜

早餐店加蛋15元　王浩宇「買不起蠻可悲的」：養出一堆巨嬰

23:59台灣東部海域規模4.9地震　最大震度3級

黃牛殺手誕生！他嗆「檢舉到周杰倫演唱會當天」　過來人曝2難點

快訊／文化大學明天全校改遠距上課　請學生勿到校

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

基隆明天停班課？謝國樑喊共同生活圈：北北基桃一起宣布

他從地下變成教父級刺青師！　王陽明譽傳奇

雨炸陽明山！　樹木橫倒「仰德大道」一度中斷

雨炸10縣市！4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

北市4校1里今停班課！擎天崗雨灌近千毫米　文化大學遠距教學

他十指變「杵狀指」確診肺結核！也是肺癌警訊　醫：一旦發現快就醫

3大速食店怎點最省錢？他曬「窮鬼套餐」狂省383元：快比便當便宜

早餐店加蛋15元　王浩宇「買不起蠻可悲的」：養出一堆巨嬰

23:59台灣東部海域規模4.9地震　最大震度3級

黃牛殺手誕生！他嗆「檢舉到周杰倫演唱會當天」　過來人曝2難點

快訊／文化大學明天全校改遠距上課　請學生勿到校

柯文哲「貼身帳房」傳大阪被目擊　橘子爸爸回應了

普丁「未否認」北韓派兵赴俄　烏克蘭：已抵俄烏邊境州

徐巧芯大姑案律師涉詐削1億　又兼3職當詐團軍師騙女董千萬

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

超馬芭樂精選4檔股票　5年滾2倍

股神巴菲特用100萬美元證明　連專家都比不上的「最簡單的投資方法」

曹佑寧認和王淨常住一起！最愛她嘴唇「每天出門擁吻」　爆私下超甜互動

爆乳人妻是「全台最大黃牛」　豪奢生活起底！搶嘸他的香港門票

他從地下變成教父級刺青師！　王陽明譽傳奇

雨炸陽明山！　樹木橫倒「仰德大道」一度中斷

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

生活熱門新聞

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

人妻提離婚　「公公趁機告白」承諾再嫁每月給10萬

北市4校1里今停班課　文化大學遠距教學

23:59台灣東部海域規模4.9地震　最大震度3級

早餐店加蛋15元　王浩宇：買不起蠻可悲的

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

黃牛殺手誕生！他嗆：檢舉到周杰倫演唱會當天

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝

即／高雄聯結車、機車相撞　21歲女騎車慘死

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

黃牛搶周杰倫50張票恐作廢　杰威爾回應了！

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

即／黃牛夫妻檔落網　他遭聲押喊：我不服！

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻

即／黃牛夫妻檔搶50張周董門票！張女20萬交保

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面