他從地下變成教父級刺青師！　王陽明譽傳奇

▲刺青超過40年的富哥，擅長日式傳統風格，並融入台式廟宇元素，在業界屬教父級刺青師。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位於新北新莊的彫富刺青，以日式傳統、大面積紋身著稱，在地經營30年。主理人李瓊富，人稱富哥，是台灣教父級刺青師，更因刺青時多採free hand（手繪直上），被藝人王陽明譽為傳奇。

富哥國中畢業就當畫電影看板的學徒，並看書自學紋身，無師自通。二十出頭創業開刺青店，拿針車零件自製刺青機，經歷過刺青是很地下、經常要被管區盤查的年代，客人還有槍擊要犯。時代演變，富哥以高超技藝將傳統刺青引領成潮流藝術，2個兒子從小耳濡目染也已入行10年，如今客人不再只有兄弟，醫生、律師也來刺龍刺鳳。

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▲藝人王陽明展示雙胛9分袖刺青。他未出道時就找富哥刺青，除了雙胛，全背到大腿的刺青也出於富哥之手。

富哥在刺青界已逾40年資歷，尤以刺龍著稱。前陣子藝人王陽明宣傳電影《角頭—大橋頭》，曾展示了雙胛、九分袖刺青，原來他未出道前就找富哥刺青，一刺成主顧，更說富哥刺青不用轉印紙打底，而是free hand（手繪直上），高超技藝簡直是傳奇。

「我是在傳統有名啦，其實還有美式、水墨很多風格不一樣的刺青師…」以為教父級刺青師一定很威嚴，沒想到富哥一開口就很親和，還國台語夾雜說：「其實早期我們是連畫都不畫，譬如你要一個鬼頭，我就直接刺一個我想的鬼頭給你。」不用打稿直接刺，據知坊間已少有刺青師能做到。

▲彫富刺青已在新莊開業30年，當年就是少數敢掛招牌的刺青店。

來自宜蘭鄉下的富哥，從小有畫畫天分，不愛讀書的他，國中畢業就到羅東當彩繪電影看板的學徒，「我們學徒就是先去把線條勾勒出來，等上映前一天晚上，再把師傅完成的看板掛上去。」他從來沒學過素描，「但他們說我畫人就是很像。」

當學徒期間，看到有人拿著香盒來找師傅，「盒上都有龍啊、鳳啊，他拜託師傅，說要在手臂上刺跟香盒一樣的龍…」在旁邊看的富哥覺得好玩，也開始自學，並拿自己的腿狂練，「真的就是亂刺，那時候也沒有國外引進的顏料，就用水性油漆的色母（著色劑）去刺，其實那個有毒，有時候刺一刺還會發燒。後來才知道必須要先經過沸水，把上面一層金屬降低。」

▲富哥（左）20年前曾到「日正當中」劇組幫藝人李鑼及張鳳書做彩繪。

那個年代，刺青等同跟黑幫劃上等號，富哥退伍後曾到一間刺青店打工，才去2天就不幹了，「那個環境很不OK，酒瓶四處放，很像毒品館…主要是那個師傅刺得也不怎麼樣。」富哥萌生創業念頭。

▲富哥（左）、富嫂（右）鶼鰈情深。富嫂笑說自己等富哥刺青等了30年，直到疫情期間2個月不能做生意，他才總算有空幫富嫂包手刺青。

富哥北上投靠姊姊，在成衣針車廠工作，後來與朋友各出5萬元，在永和竹林路開店，「起初沒機器，用針車的零件自己做刺青機。後來就有紋眉機。」只是才開店二週，便認賠退出，他語帶保留說：「環境還是不OK。」

▲富哥說拿刺青機的右手不累，累的是要用力把軟皮繃緊的左手，長年下來已有職業病。

彼時新婚的富哥決定回宜蘭，因為都幫兄弟刺青，難免怕受牽連，「其實我什麼都看過，還差點被牽扯進槍戰。」最苦的時候，富哥南下雲林岳父家，開岳父的二手車做起往返台北雲林的野雞車生意，並在岳父的檳榔店前掛牌寫「刺青」兩字就兼著做，台北也有刺青工作室。回憶往事，一直在店裡幫忙的富嫂忍不住說：「我那時候身上只有幾百元，帶著才一歲的老大，又回到台北寄住在姊姊家，白天去成衣廠上班，晚上跟兒子打地鋪。」

▲富哥國中畢業就當畫電影看板的學徒，並看書自學紋身。他都在自己腿上狂練，大腿上的圖是他當兵時拿針管綁在筷子上刺的。

雖然苦，但富嫂不以為意，一路陪富哥打拚。1994年，富哥落腳新莊再次開店，取名「恆藝刺青」。「我們應該是台北少數敢掛招牌的刺青店，但沒幾個月就被警察關心了。」

▲富哥兩個兒子均入行10年，可獨當一面。圖為長子彫育。

90年代中，富哥的刺青生意已經很好，但價格不高，「店裡客人常常都排到像在看診那樣。最拚的時候，一天割線（勾勒圖案輪廓）割12個客人。」客人以流氓為主，不然就是半流氓，「就是白天有工作、晚上在????迌的那種。有看過帶槍來的客人、刺到一半被警察押走的，還刺過槍擊要犯。」

▲彫富刺青屹立不搖30年，父子檔強強聯手，傳統刺青成了潮流新寵。

富哥是如何憑藉一身硬底好手藝從地下走上檯面，並將傳統刺青引領為潮流藝術，詳盡內容 請看教父級紋豪



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