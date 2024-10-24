東南旅遊遭駭！13萬會員資料恐外洩　業者急發簡訊：勿上當

▲日本櫻花。（示意圖／東南旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

有向東南旅遊預訂行程的民眾注意！今（24日）有讀者向《ETtoday》透露，收到東南旅遊寄來的簡訊，內容描述東南旅遊近期獲知網路系統遭到攻擊，評估部分旅客姓名、電話及訂購商品資訊可能外洩，但完整信用卡號不受影響。對此，業者證實，受影響約有13萬筆，簡訊將擴大發送給15萬名曾訂購過行程的消費者，提醒民眾切勿上當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今（24日）有讀者向《ETtoday》透露，收到東南旅遊寄來的簡訊。（圖／讀者提供）



東南旅遊副理徐玉玲表示，從上周五（18日）早上開始，公司電腦遭到異常IP攻擊，中午和下午跟觀光署、法律相關單位通報，並陸續發送防詐騙簡訊給會員，今天晚上7點是進行第二波發送，評估後發現，恐有13萬筆會員有資料外洩的可能，統整近期有訂購的會員名單後，一共發送15萬筆簡訊出去。

▲馬六甲PARKROYAL HOTLE飯店。（示意圖／東南旅遊提供）



徐玉玲透露，在這段期間，有會員陸續接到詐騙電話，累積約有30通左右，詐騙內容先是冒充東南業務員，告知訂單付款有問題，請會員至ATM前重新匯款，但因近日公司開始查明後，詐騙集團又改變方式，改稱自己是銀行行員，幸好都被及時發現並制止。

東南旅遊防詐騙簡訊內容：

敬愛的顧客，您好：本公司近期獲知網路系統遭到攻擊，評估部分旅客姓名、電話及訂購商品資訊可能外洩，但完整信用卡號不受影響。本公司已查明事件原因，即時阻斷攻擊IP，並採取程式更新等各項措施，全面強化資安防護。為防範冒名詐騙，再次提醒您，本公司絕不會宣稱「訂單錯誤」、「重複扣款」「分期有誤」等，要求您提供帳號或信用卡資料、操作ATM或網銀等，提醒您切勿上當、不配合操作ATM！如有疑問，敬請聯繫本公司全台門市或您的專屬業務人員查證，或撥打165防詐騙專線。