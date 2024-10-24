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慈濟開創閱讀教育新時代　和興國小靜思閱讀書軒啟用　

▲▼ 和興國小靜思閱讀書軒正式啟用 象徵閱讀教育新里程碑 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 和興國小靜思閱讀書軒正式啟， 象徵閱讀教育新里程碑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣和興國小23日啟用靜思閱讀書軒，象徵在閱讀教育上的新里程碑，由教育處長李美華、校長周濟仁等貴賓共同揭幕，不僅提升閱讀環境，更是學生素養教育的重要推手。李美華強調，學校投資在閱讀空間上，將對孩子們的未來產生長遠、積極的影響。

▲▼ 和興國小靜思閱讀書軒正式啟用 象徵閱讀教育新里程碑 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣教育處長李美華致詞感謝 。（圖／嘉義縣政府提供）

李美華表示，慈濟除了致力推動閱讀淨化人心，強調護持眾生、利益眾生的精神，並積極宣導維護地球環境教育，如透過數位學習平台舉辦「慈濟x Pagamo環保防災勇士PK賽」等環境教育活動，提升大眾的環保意識，推動永續發展。

▲▼ 和興國小靜思閱讀書軒正式啟用 象徵閱讀教育新里程碑 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣和興國小校長周濟仁，持續打造優質教學環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

周濟仁校長感謝各界對校方教育的支持，並表示學校將繼續努力，為學生提供更優質的學習環境，期許未來更多學子從書籍中汲取智慧與力量。

▲▼ 和興國小靜思閱讀書軒正式啟用 象徵閱讀教育新里程碑 。（圖／嘉義縣政府提供）

蔡青兒營運長也播放關於靜思閱讀書軒的影片，讓來賓和學生們更深入了解書軒的功能和設計，活動最後學生參與書軒體驗活動，親身感受全新空間的魅力，隨著啟用儀式圓滿結束，正式打開和興國小的閱讀教育新時代。

▲▼ 和興國小靜思閱讀書軒正式啟用 象徵閱讀教育新里程碑 。（圖／嘉義縣政府提供）

 
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