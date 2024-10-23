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周杰倫門票喊價4.5萬！黃牛囂張嗆「報警抓我」：好想被罰喔

周杰倫演唱會門票今天開賣。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

▲周杰倫台北大巨蛋演唱會門票全數賣光。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

圖文／CTWANT

天王周杰倫將登上台北大巨蛋開唱，演唱會門票今（23日）開賣，幾家歡樂幾家愁，有歌迷想靠科技的力量，使用搶票機器人程式，沒想到帳號被封鎖，不僅搶不到票，也會影響到日後購票。即使如此，黃牛依舊猖獗，在網路公布售票資訊，搖滾區6880元門票被炒到4.5萬元，囂張放話：「我有本事弄到票我就敢開價」，讓粉絲氣炸。

每當熱門歌手開演唱會，黃牛也蠢蠢欲動，尤其若沒有實名制機制，歌迷搶到票的機率就更渺茫，因此有人使用搶票機器人，豈料竟發生問題，帳號突然被封鎖，購買狀態顯示「此帳號暫無購票權限」，奉勸要準備使用機器人、程式、代碼搶票的人，趕快關掉不要用了，因為帳號被鎖得不償失，以後有實名制的門票都不能買了。

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有網友使用搶票機器人，結果帳號被鎖。（圖／翻攝自演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券臉書）

▲有網友使用搶票機器人，結果帳號被鎖。（圖／翻攝自演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券臉書）

此外，臉書社團出現不少售票文，有黃牛就以高於原價6～10倍的票價販售，更高調表示自己不是假帳號，可以去其他社團查詢，一直都有交易紀錄，有疑慮也可以私訊，強調不是詐騙，「我就有本事拿到我就敢開價」。

票價顯示，6880區域（1樓搖滾區）每張45000元，5880區域（1樓搖滾區或看台）每張43000元、4880區域（1樓搖滾區或看台）每張38000元、3880區域（2樓看台）每張35000元、3280區域（4樓看台）每張34000元、2280區域（4樓看台或5樓看台）每張30000元、1880區域（5樓）每張19000元。

黃牛獅子大開口賣票。（圖／翻攝自周杰倫演唱會2023門票買賣平台-TICKETBUYNOW.COM臉書）

▲黃牛獅子大開口賣票。（圖／翻攝自周杰倫演唱會2023門票買賣平台-TICKETBUYNOW.COM臉書）

該名黃牛知道此舉會引發爭議，因此直接放話，「我有本事弄到票我就敢開價，反正周杰倫的票我最多少賺不可能不賺，賣不出去慢慢降我依然能賺差價，你們慢慢不爽，不影響我賺錢」。

黃牛態度囂張。（圖／翻攝自周杰倫演唱會2023門票買賣平台-TICKETBUYNOW.COM臉書）

▲黃牛態度囂張。（圖／翻攝自周杰倫演唱會2023門票買賣平台-TICKETBUYNOW.COM臉書）

面對大批粉絲怒火，黃牛也不甘示弱，反擊：「要不你報警抓我啊？有供需就有市場，夠本事你們都別買我們也活不下去」，還自豪表示沒被警察鎖定過，而且沒在害怕，「好想被罰喔！賺好幾次了」。

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