台中夜校高中生群毆！持鋁棒5打1害少年熊貓眼　動機太瞎

▲台中某夜校一群高中生昨晚在大里區5打1，警方今日逮捕一名王姓少年。（圖／翻攝爆料公社、記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中某高中夜校一群未成年學生昨晚相約在大里區談判，起因竟只是「開車門差點A到」。其中王姓少年找來4人到場，持棒毆打另名沈姓少年，導致沈頭部受傷、眼部瘀青熊貓眼，警方循線逮捕王嫌，涉案少年積極查緝中，全案朝傷害、妨害秩序偵辦。

有民眾拍下事發時，一群少年圍著一名頭戴安全帽沈姓少年攻擊，不斷發出鋁棒敲擊聲，甚至有人大喊「安全帽拿下來啦！」眾人打完後，隨即又跳上白色轎車離開，留下沈姓少年在現場。

▲▼警方到場時，攻擊沈姓少年的王姓少年一夥已逃逸。（圖／記者許權毅翻攝、翻攝爆料公社）



霧峰警分局說，該案發生在昨晚10時許，國光派出所接獲一名沈姓少年報案，稱在大里區大明路與爽文路口談判，另一方王姓少年等5人，持球棒毆打自己後逃逸。警方獲報到場，王姓少年等人已經逃逸離開，警消趕緊將沈姓少年送醫。經治療，發現沈姓少年頭部有鈍傷、左眼周圍瘀青以及左上肢擦挫傷，所幸並無生命危險。

警方循線追查王姓少年等人動向，今早將人帶回派出所警詢，雙方對於為何發生衝突，僅說「停車後因為開車門發生糾紛」，但警方認為雙方避重就輕，將深入追查動機，全案因涉案者均未成年，朝傷害、妨害秩序等罪移請台中地院少年法庭偵辦。