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早餐15元！他省吃儉用「爸媽1句話」50萬歸零...嘆：窮人小孩好難

▲▼排擠／失落／低潮／孤單／煩惱／霸凌（示意圖／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO好不容易存到一點錢，卻又被窮父母全部拿走。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

圖文／CTWANT

窮人要翻轉，似乎要費很大的力氣。一名男網友抱怨，每天省吃儉用，好不容易存到50萬，結果家裡一句話，自己的存款又再度歸零，讓他相當氣餒。

原PO在Dcard以「窮人小孩真的很難存到錢」為題表示，以前想補習、想買參考書家裡沒錢，只考了一個普通的大學，半工半讀，畢業後做了一個月薪3萬多的工作，每天省吃儉用，早餐吃15元夾心麵包，晚餐吃粥配罐頭，手機拿6年前的安卓機，騎3萬多的中古機車。

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他透露，自己沒出過國、也沒去過外島，旅遊對他來說是奢侈，不敢跟朋友、同事聚餐，因為餐廳太高級無法負擔，放假就是在租屋處上網、看盜版電影，因為也沒錢訂閱什麼串流，上網是窮人最便宜的娛樂了。

他嘆，「好不容易存到了50萬，突然家裡跟我要錢，說屋頂漏水要修繕，說爸爸生病不舒服，要自費看中醫，說媽媽糖尿病要吃藥，於是我把50萬全給了家裡，現在我的存款又回到原點，為什麼窮人小孩只是單純的活著就這麼困難呢？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「不要讓家人知道你有錢，貧窮會遺傳你要翻轉」、「不要給就沒事了，反正也沒有把你栽培成多好賺錢的條件，是我就不給」、「吃好一點，別太苛待自己，健康才是一切，身體好的人再怎麼窮，日子也還能過」。

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