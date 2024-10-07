握女秘書手稱可愛！駐泰前代表莊碩漢涉性騷　懲戒撤職罰30萬

▲駐泰國前代表莊碩漢涉嫌性騷女秘書。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

駐泰國前代表莊碩漢2023年就職後不到一年就傳出性騷醜聞，遭火速開鍘；監察院調查報告指出，莊於執行公務期間違反部屬意願，握著女秘書的手約20分鐘，還稱她「很可愛」，並要求到房間討論公務等言語、肢體騷擾行為，因此遭監察院通過彈劾，並移送懲戒法院。法官審理後，認為有懲戒必要，判莊碩漢撤職、並停止任用2年，併罰款新台幣30萬元。可上訴。

監察院彈劾案文指出，莊碩漢當時任職駐泰代表處大使兼館長，但卻於2023年12月3日至6日出差執行公務期間，基於長官部屬上下權力不對等關係，違反女秘書意願，在車內拉握她的手約20分鐘，不但稱其「很可愛」，還開口邀約到房間討論修改致詞稿等之言語及肢體性騷擾行為，令女秘書感到害怕、不舒服及被冒犯，但礙於其權勢不敢聲張。

監察院認為，莊碩漢身為機關高階主管及駐外人員，代表國家，本應嚴守行政倫理，謹慎端正言行舉止，避免男女同仁共處、碰觸對方身體部位，以莊重公務形象，具體實踐並捍衛性別平等精神，其竟未能嚴守分際，對該女部分所為行止失檢失據，造成女性同仁身心俱皆受創，損及人格尊嚴，戕害政府機關形象，違失情節重大，實不容姑息，因此予以彈劾，並移送懲戒法院審理。

懲戒法院法官審酌後，一審認定莊有懲戒必要，判撤職、並停止任用2年，併罰款新台幣30萬元。全案可上訴。