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法務部「透明晶質獎」　南投市公所為全國唯一獲獎公所

▲南投市路邊收費停車今年終於上路，集賢路旁車格幾乎自動清空。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲南投市路邊收費停車今年終於上路，集賢路旁車格幾乎自動清空。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

被譽為台灣公部門廉政績效「奧斯卡金像獎」的「透明晶質獎」得主揭曉：南投市公所以公開透明和居民參與的方式成功推動智慧型停車收費制度，因此在「創新廉能措施」類別獲「優選」，成為全國唯一且第一個獲獎的鄉鎮市公所。

市公所指出，法務部依據《聯合國反貪腐公約》相關條例、辦理年度「透明晶質獎」計畫已邁入第2屆，以彰顯單位勤政與廉能，頒獎典禮預計於12月9日舉行；市公所今年報名參與，即把智慧型停車收費制度列為重點項目，經入圍及實地評核等，最終獲評審的青睞。

▲▼南投市公所獲法務部「透明晶質獎」，為全國唯一獲獎公所。（圖／南投市公所提供）

▲▼南投市公所獲法務部「透明晶質獎」，為全國唯一獲獎公所。（圖／南投市公所提供）

▲南投市公所獲法務部「透明晶質獎」，為全國唯一獲獎公所。（圖／南投市公所提供）

市長張嘉哲強調，停車收費的最大目的「是讓想停車的人有位置停」，並在上任後積極辦理，讓全國僅存路邊停車不收費的縣市南投，成功朝向進步城市發展；儘管計劃施行之初引發部分路段居民反彈，認為公所未事先做好充足溝通，經召開地方說明會、讓所有居民參與討論，達成共識並選出最合適方案，不但未損害用路人權益，還獲得居民一致讚許。

張嘉哲表示，這次推動停車收費制度不但獲得市民的支持與信任，能獲獎更是給予市公所全體上下同仁辛勞與努力的最大肯定，也樹立推動誠信治理的最佳典範。

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