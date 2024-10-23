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故宮南院第80萬名觀眾出爐！ 　年底預計突破百萬人次

▲▼ 故宮南院第八十萬觀眾出爐 。（圖／故宮南院提供）

▲▼ 故宮南院日前喜迎第八十萬名入館觀眾，來自台北的民眾相當幸運。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

擁有70公頃的國立故宮博物院南部院區，繼7月底歡慶達50萬參觀人次，日前又宣布喜迎第80萬名觀眾入館，年底前期待可突破百萬人次。

▲▼ 故宮南院第八十萬觀眾出爐 。（圖／故宮南院提供）

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活動由由副院長余佩瑾代表歡迎並致贈限量犧尊跳跳馬給第80萬名入館觀眾，是來自臺北市的吳小姐。吳小姐表示，今日是她和朋友秋季小旅行的最後一天，因得知故宮南院最近有「萬國津梁: 東亞海上的琉球特展」與「日本沖繩月」，前陣子剛從沖繩旅遊回臺，所以特別安排此行，希望能回味旅行點滴並更進一步認識沖繩文化，沒料到因此幸運地成為第80萬名觀眾，感到無比開心。

▲▼ 故宮南院第八十萬觀眾出爐 。（圖／故宮南院提供）

余佩瑾表示，臺灣人喜愛到沖繩觀光，南院推出的「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展及「故宮亞洲藝術節:日本沖繩月」特別受到歡迎，是臺灣首度從多元角度展示「琉球王國」，而沖繩月活動由傳統琉裝、泡盛文化、繪染工藝、三線樂器、空手道、長壽料理等多種角度介紹沖繩，趣味多元。

「 人氣國寶展」今年規劃翠玉白菜等明星展件搭配不同主題輪流亮相，而重達95公斤的故宮最大鼎「嬰祖丁鼎」目前重磅展出中，展期只到11月3日止，敬請把握！接著極受歡迎的「肉形石」將於11月5日登場，邀請大家趁著涼爽秋日來故宮南院追文物明星。

故宮南院表示，另一個「翰墨空間–故宮書畫賞析」展覽以「古代書畫中的朋友」為主題，展出國寶文物蘇軾〈致道源尺牘〉，還有元人〈畫寒山拾得像〉、明代張靈〈赤壁〉及清代李鱓 〈牡丹〉等首次於南院亮相的書畫精品25件。歡迎大家作夥來段秋日小旅行，參與古代文青活躍又細膩的社交生活。

週週精彩的「2024故宮亞洲藝術節—日本沖繩月」邁入倒數兩週，各系列活動請上故宮南院或臉書粉絲頁查詢。

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■ 2024故宮亞洲藝術節—日本沖繩月
113年10月5日~113年11月3日

■ 「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展
113年9月7日~113年12月1日
國立故宮博物院南部院區S101展廳

■ 人氣國寶展
113年8月8日~113年11月3日
國立故宮博物院南部院區S302展廳

■ 翰墨空間—故宮書畫賞析展: 古代書畫中的朋友
113年10月8日-114年1月1日
國立故宮博物院南部院區S203展廳

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