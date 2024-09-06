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故宮南院首度策展琉球史　日本國寶限時展出

▲▼ 臺灣首度琉球大展 故宮南院邀您暢遊沖繩 。（圖／記者翁伊森攝）

▲故宮南院首度展出琉球大展，讓民眾對於沖繩有更深一層認識 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

據日本2023年觀光統計，臺灣人佔沖繩觀光客近42%居冠，但當你漫步於沖繩，對她的歷史文化、前世源流瞭解多少呢?國立故宮博物院南部院區將於9月7日起推出「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展，展出文獻、輿圖、器物、書畫及服飾等共計154組件珍貴文物，其中包含限時展出的日本國寶3件，是臺灣首度從多元角度展示「琉球王國」文化最豐富的展覽。

▲▼ 臺灣首度琉球大展 故宮南院邀您暢遊沖繩 。（圖／記者翁伊森攝）

琉球王國素有「萬國津梁」之稱，數百年來與中國、日本、朝鮮、臺灣及東南亞等地互動往來，在東亞海洋貿易與文化交流上扮演重要角色。2019年10月，曾經作為琉球王國政治中心的首里城慘遭祝融之虐，喚起了大家對琉球歷史文化的好奇，而故宮南院這次推出「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展，正是為臺灣民眾不用出國，也可以一探琉球王國500年歷史的契機。國立故宮博物院副院長余佩瑾、主任秘書徐孝德今與財團法人沖繩產業振興公社上江洲辰德所長、日本沖繩縣立博物館‧美術館主任伊禮拓郎、那霸市歷史博物館主任學藝員鈴木悠、國立臺灣大學歷史系教授許雅惠、國立臺北藝術大學美術系副教授黃立芸及策展團隊於開展前夕相聚交流，共同揭開展覽序幕。

▲▼ 臺灣首度琉球大展 故宮南院邀您暢遊沖繩 。（圖／記者翁伊森攝）

▲紅色地龍宝珠瑞雲文様紅型平絹袷衣裳。（圖／故宮南院提供）

副院長余佩瑾致詞表示，本特展除半數是精選故宮明清時期琉球相關文物外，另向國內外12家重要公私單位借展，國外包括沖繩縣立博物館‧美術館、沖繩那霸市歷史博物館、浦添市美術館、沖繩縣立埋藏文化財中心、那霸市立壺屋燒物博物館、東京國立博物館、九州國立博物館、法政大學沖繩文化研究所；而國內臺灣的國家圖書館、國立臺灣大學圖書館、中央研究院歷史語言研究所、私人收藏家等分別借出重要且代表性文物。

其中來自那霸市歷史博物館的三彩三耳壺、紅色地龍宝珠瑞雲文様紅型平絹袷衣裳及黄色地流水鍵菱繋文様絣紬衣裳等3件日本國寶級文物將配合期限陸續展出外，另有沖繩縣指定文化財6件、浦添市指定文化財5件，豐富了這次展覽內容，也是臺灣首次較全面介紹琉球歷史文化的一次展覽。特展透過當代策展視角與細膩的敘事，呈現東亞視野中琉球王國的歷史面貌。

▲▼ 臺灣首度琉球大展 故宮南院邀您暢遊沖繩 。（圖／記者翁伊森攝）

▲黄色地流水鍵菱繋文様絣紬衣裳。（圖／故宮南院提供）

故宮南院副處長兼策展人鄭永昌表示，展覽共分三個單元，第一單元「地理與民風」藉由15至19世紀的手繪琉球地圖，呈現琉球王國統治的地理形勢；第二單元「海上琉球與東亞世界」分3個子題分別論述琉球王國與明清中國、日本江戶幕府、以及與臺灣之間的緊密關係；最後單元「物的流通與藝術傳播」則展示琉球王國積極對外交流、廣納的外向國策所締造的藝文氣息，以及同時受漢文化與和文化的影響所顯現的生活面貌、工藝與書畫創作。

▲▼ 臺灣首度琉球大展 故宮南院邀您暢遊沖繩 。（圖／記者翁伊森攝）

▲那霸市歷史博物館的三彩三耳壺。（圖／故宮南院提供）

「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展即日起至12月1日止，另於10月4日至5日舉辦琉球特展國際論壇，「故宮亞洲藝術節—日本沖繩月」也將於10月5日下午熱鬧展開、10月12日更有沖繩主題大型變裝派對，秋之故宮南院是博學出遊探索沖繩的好去處。展覽、論壇及活動資訊請上故宮南院或臉書粉絲頁查詢。

▲▼ 臺灣首度琉球大展 故宮南院邀您暢遊沖繩 。（圖／記者翁伊森攝）

 
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