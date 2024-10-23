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捐血208次！馬英九「1句話」讓女兒流淚　結果被周美青罵了

74歲的馬英九分享捐血生涯。（翻攝馬英九臉書）

▲74歲的馬英九分享捐血生涯。（翻攝馬英九臉書）

圖文／鏡週刊

74歲前總統馬英九昨（22日）在臉書分享自己數十年的捐血生涯，從有紀錄以來，他捐血共208次，認為現在他身體仍健壯，一定跟定期捐血有關係。並提起一段溫馨回憶，曾拿捐血送的小點心給大女兒馬唯中，開玩笑說「這是爸爸用鮮血換來的」，女兒聽了因此流淚，最後馬英九的下場是被夫人周美青罵。

馬英九昨在臉書發文表示，最近在網路上看到一些捐血人交換經驗，有網友對他捐血208次甚感好奇，因此他分享數十年的捐血經驗，提供給有興趣的朋友。他回憶，民國58年（西元1969年）讀台大法律系讀二年級時，看到台大校園刊物「大學新聞」報導醫科學姐薛曉青捐血的故事，讓他印象深刻，相當感動。「薛曉青是家父老友薛人仰伯伯的女公子，身材嬌小，品學兼優，在台大比我高兩屆。她個性積極，樂於助人。我看到她定期捐血的好榜樣，就心嚮往之」。

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當時馬英九想，自己雖然不是學醫，但是身高178公分，嬌小的薛曉青都能定期捐血，昂藏七尺之軀的他豈能怠慢？於是決定「效法前賢」，定期捐血。而馬英九血型是O型，也是台灣血液基金會捐血中心所歡迎的血型之一。

馬英九從此開始定期捐血，他指出，早些年的資料已不可考，但根據台灣血液基金會提供的資料顯示，從民國75年9月開始，至民國109年他滿70歲不能再捐血為止，35年來他共捐血208次。「有朋友笑我，我這種捐法，如果有報酬的話，就是『血牛』（職業賣血者）了」。

馬英九提到，立委羅智強曾對他的捐血紀錄感到吃驚，因為馬英九208次總共捐了52,000c.c.的鮮血。「52,000c.c.是什麼概念？相當於26瓶2,000ml的可口可樂」。當時羅智強說：「馬總統應該是全世界當過總統的人，捐血次數最多的第一名熱血總統了！」對此馬英九寫道：「是不是捐血第一名的總統我不知道，但台灣人的捐血率確實是世界第一，已經達到8.13%，非常了不起。」

馬英九繼續寫道，說到捐血，他也想起一段溫馨的回憶。「我大女兒5歲時，有一次我捐完血，拿了被贈送的小點心回家給她吃，然後故意開玩笑以可憐的口氣跟她說，『寶寶：這是爸爸用鮮血換來的，妳要珍惜！』聽到爸爸這麼可憐，她有時還會因此流淚，我太太哭笑不得，只好罵我『騙』小孩。」

馬英九表示，醫生告訴我們，定期捐血可以促進身體新陳代謝，每個人捐血後，血小板都會以7倍的速度造血，反而有益捐血人的健康。他現在身體健壯，74歲還常快走3公里，騎單車50公里，每年泳渡3,100公尺的日月潭，這跟他定期捐血應當有一定的關係。

馬英九指出，中國人的傳統觀念，在論語或孝經中，都提到「身體髮膚受之於父母，不敢毀傷」的說法，「但現代醫學告訴我們，捐血不但不會傷身，反而促進身體血液新陳代謝，有益健康，大家可以放一萬個心！」最後他說：「雖然我已逾齡無法捐血，但還是誠摯呼籲國人鄉親，大家能勇於捐血，幫助需要的人，這是真正的助人行善，對自己的健康也有幫助。」


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