《默殺》導演柯汶利回母校世新大學　分享商業電影創作歷程

▲ 馬來西亞華人導演柯汶利帶電影作品重返母校世新大學。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

榮獲台北電影節觀眾票選獎的話題電影《默殺：無聲之地》終於登上全台院線，畢業於世新大學公共關係暨廣告學系的馬來西亞華人導演柯汶利，上映前夕重返母校勤跑宣傳，吸引了眾多學弟妹的目光。看見校內又多了許多專業教學攝影棚，尤其是全台唯一以教學為主的虛實整合攝影棚「LVS智能攝製基地」，柯汶利認為世新始終引領傳播教育發展與關注傳播科技趨勢，對他在觀眾心理及商業電影創作都有深遠影響，他也透露有業者曾與他接洽以虛擬製作模式製作廣告，將來有機會也想回到世新的課堂上，向學弟妹分享業界經驗。

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▲ 柯汶利難得回到母校世新大學，指出系上專業課程與老師對他影響深遠。

柯汶利執導的電影《誤殺》（2019）、《默殺》（2024），接連在中國大陸地區創下驚人票房，分別賣破13.33億人民幣與13.51億人民幣，約59.9億台幣與60.7億台幣，締造了屬於他的票房神話。比《默殺》更早拍完的台灣版本《默殺：無聲之地》，是他真正意義上的第一部長片，劇本靈感源自他在研究生階段的一則社會新聞，講述了一名女兒放學後失蹤的案件，最終卻揭露了冷漠旁觀的悲劇。

▲ 世新校友導演柯汶利電影《默殺：無聲之地》在全台上映。

曾以短片《自由人》獲得金鐘獎迷你劇集（電視電影）導演獎的柯汶利，向來擅長處理懸疑題材，對於社會新聞和話題的關注，給予了他許多創作靈感。《默殺：無聲之地》探討了「沉默」的後果，從連環失蹤命案揭開序幕，不安與恐懼宛如陰雨般滲入人心，眾人卻緘默無語，背後竟隱藏著校園霸凌、性侵、家暴、跟蹤偷拍等社會寫實議題。

▲ 世新校友導演柯汶利重返母校為電影《默殺：無聲之地》跑班宣傳。

對於緊湊的懸疑劇情與暴力畫面，柯汶利強調，身為導演的責任就是洞察觀眾的需求，並在電影中引發思考和討論。他特別提及在世新求學時，以四年時間完成了雙主修與雙輔修，對公廣系許安琪教授、蕭湘文教授和口傳系秦琍琍教授留下深刻印象，也影響了他在觀眾心理學的研究與商業電影創作等應用。柯汶利也期許能透過導演的身分，在電影中傳遞社會意識和人文關懷，並在創作中融入社會責任，以引起觀眾的共鳴。

難得回到母校世新大學，柯汶利也特別跑了多個班級宣傳電影，並與公廣系師長，包括賴正能副校長、徐暄淯系主任、楊意菁教授與湯宗翰老師等人相見歡，並藉此了解不少世新大學碩士班的課程設計與新穎的頂尖設備，對於世新廣電碩士班「媒體應用組」增加程式設計等，符合AI傳播科技趨勢的課程大感興趣，他分享當年就是因為輔修廣電系的創作實務課程，才開始走往電影創作的道路，期待未來有機會回饋母校，在課堂上與學弟妹分享國際經驗與產業新知。

▲ 世新校友導演柯汶利到訪LVS智能攝製基地。