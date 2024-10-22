新莊登革熱定序「和新北群聚一致」　潭美來襲慎防疫情反彈

▲新北市衛生局登革熱防治。（圖／衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北登革熱群聚疫情持續！疾病管制署今日公布上周新增3起登革熱，分別在新北中和區、新莊區還有苗栗竹南鎮，病毒基因定序顯示新莊區個案感染第二型病毒，研判和新北中和新店群聚一致，苗栗個案則與群聚無關。疾管署副署長羅一鈞說明，目前新北群聚疫情穩定下降中，不過潭美颱風外圍環流將帶來北部大雨，恐使疫情反彈。

新北市中和新店區爆發登革熱群聚事件，影響所及包含北市文山區、大同區都有病例發生，現在疫情也擴至新北市新莊區。

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新北市衛生局前（20）日確認在新莊區新增一起登革熱病例，感染登革熱第二型病毒，疾病管制署今日公布病毒基因定序結果，和中和新店群聚病毒序列相同，研判屬於同一群聚。

羅一鈞表示，個案雖然沒有去過中和新店，但是他的工作地曾有過中和確診個案活動史，目前最可能就是個案在工作地遭感染；個案於醫院治療中，密切接觸者目前皆無症狀。

上周苗栗也新增一起登革熱個案，羅一鈞表示，後續定序個案第一型（菲律賓株）則與新北中和新店群聚無關。

疾管署指出，中和新店群聚累計70例，包括新店區37例、中和區29例、新莊區1例、花蓮縣1例及台北市2例，無重症或死亡個案；群聚個案均感染登革熱第二型病毒，第二型病毒須注意非典型症狀（容易有腹瀉、噁心嘔吐等腸胃症狀），且重症及致死機率較高，籲請民眾需提高警覺並加強防範。

疾管署提醒，目前評估疫情受控，但潭美颱風今已生成，外圍環流將帶來北部大雨，後續病媒蚊可能將孳生，請民眾主動清除積水容器，以免登革熱疫情反彈，如果後續一個月都沒有新增個案，預期11月中旬可以脫離流行。

提醒民眾雨後落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。