為了撿手機！她倒栽蔥「摔進巨石縫」　搶救畫面曝光

▲瑪蒂達摔進深度3公尺的巨石縫。（圖／翻攝新南威爾斯州救護車服務，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（NSW）發生驚險事件，一名20多歲女子為了「撿手機」，竟然整個人摔落石縫，以頭下腳上的姿勢卡住，完全無法動彈。幸好，歷經7小時搶救之後，她終於成功脫困。

《衛報》報導，這起事件12日發生在偏遠的「獵人谷」（Hunter Valley），當事人瑪蒂達（Matilda Campbell）不小心摔進深度3公尺的石縫之後，同行友人花了1個多小時，依然無法把她救出來，只好撥打000緊急電話。

救援團隊首先使用器械移除幾塊大石頭，建立更安全的著力點，接著指示瑪蒂達移動雙腿，通過「狹窄的S行彎道」，光是上述過程，就已經耗時1小時。接下來，他們使用更專業的吊索工具，搬走重達500公斤的巨石，終於救出人。

救援團隊成員瓦茨（Peter Watts）21日受訪時坦言，「在我10年的救援醫護生涯之中，從來沒有遇過這種工作。」他形容，這次任務很有挑戰性，幸好結果也非常令人滿意，「每個部門都有自己的角色，我們全都合作無間，為了傷患完成良好的結果。」

瑪蒂達在社群媒體報平安時說，「我還好，只是有一些傷口還在恢復中，暫時不會再進行岩石冒險了！」雖然手機撿不回來，但她「倒栽蔥」受困7小時，卻只受到輕微擦傷及瘀傷，已經萬分感激，「我要向我的朋友，以及如此辛苦工作、把我救出來的團隊，致上最大的感謝。我會永遠心存感激，如果沒有他們的幫助，我今天可能就不在這裡了。」