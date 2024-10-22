當選無效解職！宜蘭議員莊淑如：士可殺不可辱　民進黨黃惠慈遞補

▲因賄選案，國民黨宜蘭縣議員莊淑如當選無效22日確定。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣議員莊淑如因本屆宜蘭縣議員選舉賄選案，高院今（22）日駁回上訴，維持一審判決，莊淑如當選無效確定。對此，莊淑如回應「清者自清、選舉不是我唯一選擇」，而莊確認當選無效，將由同選區落選頭的民進黨黃惠慈遞補。宜縣議會收到中選會和內政部的公文後，將安排黃進行宣誓事宜。

國民黨籍46歲莊淑如，2005年起連5屆參選宜蘭市選區縣議員，於2005年首次當選，2009年及2014年連續兩屆落選，2018年成功重返縣議會，並於2022年連任，而莊在當年宜蘭市17名候選人中，以3,525票當選，比落選頭的民進黨新人黃惠慈僅多出63票。

但莊父莊阿養事後傳出涉及幫女兒賄選，今年7月被判2年6個月定讞，而檢察官對莊淑如提起當選無效之訴後，去年6月法院一審判決當選無效，她不服上訴，高等法院今駁回上訴，判莊當選無效確定，將遭內政部解除職務。

莊淑如書面回應：「選舉不是淑如唯一選擇，是感謝主揀選我成為器皿進而榮神益人。深深覺得士可殺不可辱⋯為何這樣不公不義的事件，就這麼抹煞多年奮鬥努力真誠付出？！這陣子以來心靈受創難撫平，明知道司法不公，小蝦米對抗大鯨魚！但我還是持之以恆，事必躬親，盡責服務每一天」。