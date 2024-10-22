　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遺孀曝「劉宗鑫是女兒奴」！含淚許諾顧好孩子：爸爸已成璀璨星星

文／中央社

新北市清水派出所長劉宗鑫殉職，告別式今天舉行，現場播放影片，只見劉宗鑫的幼女對天空大喊「爸爸我好想你，老天爺可以讓爸爸回來嗎」，引人鼻酸。

新北市政府警察局土城分局清水派出所長劉宗鑫，9月30日深夜執行巡邏勤務並盤查違停車輛，遭持毒的陳姓女駕駛拒檢並開車衝撞，劉宗鑫也從車外緊抓方向盤，陳女開車拖行劉宗鑫百餘公尺後撞擊護欄，導致劉宗鑫身亡。

劉宗鑫告別式今天上午在新北市立殯儀館舉行，包括內政部長劉世芳、警政署長張榮興、新北市長侯友宜與新北市政府警察局長廖訓誠都到場弔唁；現場頒發褒揚令，並為靈柩覆蓋國旗與警旗。

▲▼土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職，遺孀以及一對年幼女兒。（圖／記者陸運陞攝）

▲劉宗鑫靈柩覆蓋國旗與警旗。（圖／記者陸運陞攝）

張榮興會後受訪表示，已協助安排劉宗鑫的家屬在公家單位服務。另外，劉宗鑫符合因公殉職規定，會依規定辦理。

劉宗鑫的妻子透過追思影片表示，過去10幾天，對她來說就像過了10幾年，從前的等候再久，劉宗鑫還是會有下勤回來的一刻，這次的等待卻再無歸期。

她表示，記得劉宗鑫說明年計劃申請轉住內勤，希望一家4口能天天膩在一起。而她也為了讓高大的劉宗鑫睡好覺，9月底剛換了大床，沒想到劉宗鑫竟已往西方極樂世界而去。

劉宗鑫的妻子說，原本她只想要生1個孩子，但喜愛孩子的劉宗鑫希望生2個，也幸好聽劉宗鑫的話，讓2個寶貝能彼此相互陪伴成長，「每每看到長得像你的孩子，依稀感覺像是你還在身邊陪伴著我」。

她表示，劉宗鑫是女兒奴，她會把孩子照顧好，雖知道母兼父職1打2的生活肯定不容易，但她與孩子會相互扶持、也都會勇敢，「因為我的老公寶貝的爸爸是英雄」，將來她會告訴孩子們，爸爸已經成為天上最璀燦的那顆星，會永遠照亮她們、陪伴她們。

▲▼(家屬打碼版)土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲拖行殉職，遺孀以及一對年幼女兒。（圖／記者陸運陞攝）

▲劉宗鑫遺孀與2名幼女在告別式上緊緊相擁。（圖／記者陸運陞攝）

劉宗鑫的靈柩移靈過程中，特別巡繞到任職的清水派出所門口停留，土城警分局員警及地方人士在門前，由副所長張嘉雄喊口令「敬禮」後，在場員警高喊「所長，任務結束，一路好走」，送別劉宗鑫，靈柩再前往火葬場。

土城警分局表示，為強力掃蕩不法，自9月30日起動員200名警力次加強臨檢旅宿業、娛樂場所等76處毒品熱點，查緝毒品分裝場1處、販毒3人次、毒駕10件及持有或施用各類毒品等案件共計26件、29人，另查扣含有依托咪酯煙彈75顆，依托咪酯煙油172.12公克。

ET快訊
劉宗鑫遺體火化…妻見最後一面：火來了快跑！4歲女兒跪地
「加15元我也點不下去」早餐店霸氣宣布：漢堡免費加蛋
翻帳單「見1服務」被扣款11年！費用太嚇人　醫師驚：根本沒在
遺孀曝「劉宗鑫是女兒奴」　含淚許諾顧好孩子：爸爸已成璀璨星星
快訊／國1「6車連環撞」！一輛翻覆嚴重回堵
LIVE／台積電1工人亡！潭美颱風明雨炸6區　H級靈異老師起
快訊／國民黨女議員確定當選無效　民進黨遞補
快訊／百憂解不是只退出台灣　藥廠宣布「全球停止生產」
才面試上航空公司！男大生爆頭亡　校方悲慟
劉宗鑫移靈派出所　同仁敬禮送別：任務結束，一路好走
史上最惡！毛畯珅餐廳、公園偷拍306幼童性影像
快訊／台積電F20廠工安意外　1人死亡
所長4歲女兒對天空大喊　「老天爺可以讓爸爸回來嗎」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失聯移工狂逃！熱心外送員「大外割」壓制助警逮人

警備隊員酒後路倒疑咆哮醫護　刑事局啟動調查：對違紀零容忍

殉職所長遺體火化…妻見最後一面痛喊：火來了快跑！幼女跪地惹鼻酸

撿到iPhone肚子痛先回家上廁所　騎士挨告侵占獲無罪

快訊／國1南223.5k「6車連環撞」！轎車翻覆躺車道　車流嚴重回堵

遺孀曝「劉宗鑫是女兒奴」！含淚許諾顧好孩子：爸爸已成璀璨星星

父親拜票「交4千元給選民」　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

桃機二航廈擴建弊案！前處長「收賄600萬」洩密　重判9年2月定讞

竹港大橋2貨車追撞！「車頭壓扁」駕駛一度受困　大腿骨折送醫

才面試上航空公司！朝陽科大生閃違規BMW撞電桿亡　校方悲慟

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

結束1小時警詢！15歲少年外公現身喊：鑰匙放很隱密的地方

柯文哲戒護探望命危父 醫：難見最後一面 ｜20241021 ET午間新聞

狂送網紅《獵人》卡牌炎上 麥當勞：粉絲可抽獎｜20241021 ET午間新聞

板橋2機車擦撞嚴重車禍　18歲騎士撞燈桿送醫不治

失聯移工狂逃！熱心外送員「大外割」壓制助警逮人

警備隊員酒後路倒疑咆哮醫護　刑事局啟動調查：對違紀零容忍

殉職所長遺體火化…妻見最後一面痛喊：火來了快跑！幼女跪地惹鼻酸

撿到iPhone肚子痛先回家上廁所　騎士挨告侵占獲無罪

快訊／國1南223.5k「6車連環撞」！轎車翻覆躺車道　車流嚴重回堵

遺孀曝「劉宗鑫是女兒奴」！含淚許諾顧好孩子：爸爸已成璀璨星星

父親拜票「交4千元給選民」　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

桃機二航廈擴建弊案！前處長「收賄600萬」洩密　重判9年2月定讞

竹港大橋2貨車追撞！「車頭壓扁」駕駛一度受困　大腿骨折送醫

才面試上航空公司！朝陽科大生閃違規BMW撞電桿亡　校方悲慟

彩券販賣機突然故障　男被迫「改買其他彩券」中2.9億元大獎

曾是童星、小說家　日版林襄是她...挺G級兇器＋螞蟻腰來台

高通旗艦晶片S8 Elite亮相！　台積電3奈米助攻「效能直逼筆電」

共軍牛山島實彈射擊！綠提案「停辦雙城論壇」　蔣萬安盼續辦

卓榮泰對新核能態度開放　賴清德得先拚連任！最快2030年才可評估

女大生「喝醉摔進垃圾桶」疑遭收走碾碎！　焚化爐尋獲人類骨骸

大谷翔平入圍大聯盟及國聯年度MVP　與法官、小惠特競爭　

黑豹旗／太神了！南湖高中外野手「五星級接殺」驚豔全場

潭美助攻東北季風「雨彈一天比一天強」　專家：還有熱帶擾動發展

影 ／11年前柯文哲從政遭父親反對　他嘆：回頭想也許柯爸是對的

社會熱門新聞

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

孫無照奪3命　外祖父最糟下場曝光

女後悔同居砲友結婚　法官「肉眼抓關鍵」判婚姻無效

劉宗鑫殉職！2幼女失怙…告別式上與母相擁

3煞台中豪宅虐死人還蓋被：以為他冷

即／好消息！台中某高職生醒了

快訊／結束1小時警詢！15歲少年外公：鑰匙放很隱密的地方

獨／15歲少年開車釀3死　父創設宮廟大門深鎖

男大生閃違規車撞電桿亡！肇事駕駛喊「算了」落跑

國防部士官長狂偷錢包　長官一招「智取」讓他當場無言

父拿錢給選民　宜蘭縣議員莊淑如當選無效確定

夫2個月激戰小三10次　妻見床照氣炸

彰化前4連霸鄉代涉貪93萬　 一審重判7年

殉職所長劉宗鑫公祭　大女兒問老天爺「可以讓爸爸回來嗎」

更多熱門

相關新聞

劉宗鑫移靈派出所！　同仁列隊敬禮送別

劉宗鑫移靈派出所！　同仁列隊敬禮送別

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫(38歲)9月30日執行巡邏勤務時，遭女毒蟲陳嘉瑩(30歲)開車拖行，不幸重傷殉職。新北市警局今(22日)上午於市立殯儀館舉行告別式，結束後移靈至清水派出所，同仁在所前列隊、敬禮，高聲齊喊「任務結束，一路好走」，送所長最後一程。

殉職所長劉宗鑫公祭　大女兒問老天爺「可以讓爸爸回來嗎」

殉職所長劉宗鑫公祭　大女兒問老天爺「可以讓爸爸回來嗎」

劉宗鑫殉職！2幼女失怙…告別式上與母相擁

劉宗鑫殉職！2幼女失怙…告別式上與母相擁

快訊／遭女毒蟲拖行殉職！所長劉宗鑫今公祭

快訊／遭女毒蟲拖行殉職！所長劉宗鑫今公祭

土城BMW撞轎車　再撞爛路邊14機車

土城BMW撞轎車　再撞爛路邊14機車

關鍵字：

土城所長女毒蟲劉宗鑫告別式公祭

讀者迴響

熱門新聞

獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

Albee激烈求歡「前戲都做滿」！男友1句話她秒滅火

她「不理1警訊」罹胃癌第4期！醫一聽搖頭

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

「被超哥趕出來了…」YTR吃鐵板燒遭警驅離

NanaQ認愛4天突宣布被分手！　掰了天菜刺青男：好難過

僑光科大「系主任」竟僅國中學歷！　囂張妻自稱地下校長

日16歲女高中生追偶像「化身流鶯」！價碼曝

韓網美遭性侵！變態躲門外襲擊畫面曝

柯文哲密令「Orange 京華出境」　橘子返台2天內幕曝光

即／陸發航行警告　牛山島明實彈射擊

《全明星》29歲男神瘋傳「老婆有了才早婚」

62萬網美許悅嘲笑《獵人》刪文道歉了！

台積電F20廠工人觸電亡　竹科管理局停工調查

更多

最夯影音

更多

甜美油漆妹取物錢包遭竊　她難過辛苦賺來的錢沒了

【泰格與雪兒】天秤座的煩惱

男騎士切車道害她慘摔　外套被車牌勾住遭拖行

楊謹華女女吻謝盈萱「怕停不下來」　吵架氣哭被嗆：可以不要再演了嗎？

李榮浩吃火鍋「木耳爆炸了！」　被噴一身嚇歪...100萬人在線看

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面