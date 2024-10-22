遺孀曝「劉宗鑫是女兒奴」！含淚許諾顧好孩子：爸爸已成璀璨星星

文／中央社

新北市清水派出所長劉宗鑫殉職，告別式今天舉行，現場播放影片，只見劉宗鑫的幼女對天空大喊「爸爸我好想你，老天爺可以讓爸爸回來嗎」，引人鼻酸。

新北市政府警察局土城分局清水派出所長劉宗鑫，9月30日深夜執行巡邏勤務並盤查違停車輛，遭持毒的陳姓女駕駛拒檢並開車衝撞，劉宗鑫也從車外緊抓方向盤，陳女開車拖行劉宗鑫百餘公尺後撞擊護欄，導致劉宗鑫身亡。

劉宗鑫告別式今天上午在新北市立殯儀館舉行，包括內政部長劉世芳、警政署長張榮興、新北市長侯友宜與新北市政府警察局長廖訓誠都到場弔唁；現場頒發褒揚令，並為靈柩覆蓋國旗與警旗。

▲劉宗鑫靈柩覆蓋國旗與警旗。（圖／記者陸運陞攝）

張榮興會後受訪表示，已協助安排劉宗鑫的家屬在公家單位服務。另外，劉宗鑫符合因公殉職規定，會依規定辦理。

劉宗鑫的妻子透過追思影片表示，過去10幾天，對她來說就像過了10幾年，從前的等候再久，劉宗鑫還是會有下勤回來的一刻，這次的等待卻再無歸期。

她表示，記得劉宗鑫說明年計劃申請轉住內勤，希望一家4口能天天膩在一起。而她也為了讓高大的劉宗鑫睡好覺，9月底剛換了大床，沒想到劉宗鑫竟已往西方極樂世界而去。

劉宗鑫的妻子說，原本她只想要生1個孩子，但喜愛孩子的劉宗鑫希望生2個，也幸好聽劉宗鑫的話，讓2個寶貝能彼此相互陪伴成長，「每每看到長得像你的孩子，依稀感覺像是你還在身邊陪伴著我」。

她表示，劉宗鑫是女兒奴，她會把孩子照顧好，雖知道母兼父職1打2的生活肯定不容易，但她與孩子會相互扶持、也都會勇敢，「因為我的老公寶貝的爸爸是英雄」，將來她會告訴孩子們，爸爸已經成為天上最璀燦的那顆星，會永遠照亮她們、陪伴她們。

▲劉宗鑫遺孀與2名幼女在告別式上緊緊相擁。（圖／記者陸運陞攝）

劉宗鑫的靈柩移靈過程中，特別巡繞到任職的清水派出所門口停留，土城警分局員警及地方人士在門前，由副所長張嘉雄喊口令「敬禮」後，在場員警高喊「所長，任務結束，一路好走」，送別劉宗鑫，靈柩再前往火葬場。

土城警分局表示，為強力掃蕩不法，自9月30日起動員200名警力次加強臨檢旅宿業、娛樂場所等76處毒品熱點，查緝毒品分裝場1處、販毒3人次、毒駕10件及持有或施用各類毒品等案件共計26件、29人，另查扣含有依托咪酯煙彈75顆，依托咪酯煙油172.12公克。