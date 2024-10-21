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印度與中國就爭議邊界巡邏達協議　盼解決軍事對峙

▲▼中印兩國已取得協調，同意從喜馬拉雅等爭議地區撤軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中印兩國已取得協調，同意從喜馬拉雅等爭議地區撤軍。（圖／達志影像／美聯社，資料照片）

中央社新德里21日綜合外電報導

印度外交部秘書唐勇勝（Vikram Misri）今天表示，印度和中國已就具爭議的喜馬拉雅山邊境地區巡邏問題達成協議，以解決4年來的軍事對峙。

法新社報導，唐勇勝告訴記者：「過去幾週期間，印度和中國的外交和軍事談判代表，持續與對方保持密切接觸。」

唐勇勝指出：「經過這些討論，雙方已就印中邊界地區實際控制線（LAC）沿線的巡邏安排達成協議，從而使雙方脫離戰鬥，最終解決2020年在這些地區浮現的問題。」

▲解放軍位於中印邊境上的空軍機場傳出部署俄製S-400導彈營。（圖／翻攝環球軍事）

▲ 解放軍位於中印邊境上的空軍機場之前傳出部署俄製S-400導彈營。（圖／翻攝環球軍事，資料照片）

中印是全球人口最多的兩個國家，也是競爭激烈的對手，經常指控對方試圖奪取彼此未定邊界「實際控制線」沿線的領土。

中印2020年曾在邊界爆發衝突，至少導致20名印度士兵和4名中國士兵喪生，之後兩國撤回數萬部隊人員，並同意不派巡邏隊至「實際控制線」。

唐勇勝宣布這項消息的時機，適逢印度總理莫迪（Narendra Modi）預計出席明天登場的「金磚國家」（BRICS）峰會，這次峰會在俄羅斯舉行，中國國家主席習近平也預定出席。

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