彰化拖板車輪胎爆炸瞬間曝！黑煙猛竄...騎士嚇壞快閃　　

記者唐詠絮／彰化報導

一輛載鋼條的拖板車，今天中午行經國道一號南下彰化路段時，駕駛驚覺車輛有異狀，立即將車開下彰化交流道停在果菜市場外，下車來回檢查2次，右前輪突然爆胎起火，巨大爆炸聲嚇到一旁4輛機車，立即拿出滅火器滅火，消防獲報後也到場灑水降溫，幸好沒有人員受傷，駕駛直呼「幸運逃過一劫」，輪胎爆炸瞬間監視器也曝光了。

▲拖板車輪胎爆炸釀火燒車意外。（圖／民眾提供，以下同）

▲拖板車輪胎突然爆炸機車全閃。（圖／民眾提供）

這起火燒車事件發生在今天下午1點04分，從曝光的監視畫面中，可以看到拖板車停在路邊，右前輪突然爆炸，瞬間竄出約1公尺高的黑煙，一旁車道4輛機車騎士全被突如其來的爆炸聲嚇到，深怕遭到潑及，紛紛閃避到外側車道，駕駛見狀立即拿出滅火器滅火。駕駛心有餘悸的說「來回檢查了兩次」，「好險沒被炸」。

▲拖板車輪胎爆炸釀火燒車意外。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局據報，彰化市第二果菜運銷合作社外有輛拖板車起火燃燒，隨即調派彰化分隊前往滅火搶救，到達現場發現駕駛已使用滅火器，立即灑水降溫，技師吳柏源到場檢修，初步研判可能是煞車故障，煞車來令片脫落導致煞車卡死，煞車鼓高溫導致輪胎壓力過大爆胎，所幸整起火燒車意外沒有人員受傷。