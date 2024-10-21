準潭美周四逼近「不排除發布海警」　雨彈轟北東3階段一次看

▲未來一周天氣3階段變化，大台北及東半部降雨明顯，甚至有大雨或豪雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD24持續發展，預估今日有機會增強為颱風「潭美」，中央氣象署指出，明日東北季風增強，大台北、宜蘭及花蓮有局部較大雨勢，周五加上熱帶系統影響，水氣更多，北部、東半部甚至有局部大雨或豪雨；準潭美颱風預估周四之後北轉向台灣靠近，不排除發布海上警報，路徑不確定性仍大，將持續觀察。

氣象署預報員趙竑表示，未來一周天氣分為3階段，今天東北季風減弱，各地多雲到晴，大台北及東半部地區仍有零星降雨，明天下午起東北季風再度增強，影響到周四及周五，周六、周日是熱帶系統影響最明顯的時候。

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▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他指出，今天在迎風面北部及東半部有降雨情形，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間較長，宜蘭山區在周四、周五隨著熱帶系統帶來的較多水氣，可能出現豪雨，在宜蘭及花蓮都容易有局部性大雨發生。

趙竑說，周六、周日降雨更明顯，尤其大台北、宜蘭及花蓮都可能出現局部性豪雨，但雨勢取決於熱帶系統未來移動方向而定，目前路徑仍有較大不確定性，將持續觀察，請留意氣象署最新預報。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑指出，今、明天東北季風減弱，各地高溫30度左右，明天下午開始東北季風南下，一直到周四，北台灣高溫落在24至25度，周五至周日東北季風雖然沒有這麼強，但水氣偏多，高溫略回升27至28度，較溫暖舒適。

趙竑表示，熱帶性低氣壓今天可能發展為潭美颱風，預估先偏西及西北西移動，往呂宋島東方海面，周四北轉角度是關鍵，可能偏北或偏西往南海前進，部分模式預測移動到呂宋島東方海面時，會北轉朝台灣方向移動，但往南海機率高。

▲熱帶性低氣壓TD24路徑預測。（圖／氣象署提供）

他說，周四、周五熱帶系統的外圍環流靠近、水氣多，台灣天氣開始不穩定，對台灣影響取決未來路徑，但東半部降雨相當明顯，宜蘭近期已有多日降雨，未來可能會持續，需多留意，花蓮、台東降雨也較明顯，要做好防災防颱準備。

趙竑說，預估準潭美強度為輕颱上限，不排除經過南海之後再增強，周四之後若北轉一點點，有可能碰觸台灣海上警戒範圍，不排除發海上警報，仍要視北轉的情況，如果以偏西方向移動，發海警機率較低。