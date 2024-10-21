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多雨模式啟動！明東北季風挾雨彈襲3地　周五下更大

▲▼明天新一波東北季風增強，迎風面降雨增多，北北基宜有短暫雨，並有局部大雨。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

▲明天新一波東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區降雨較多。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣將迎來多雨模式，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，明天下半天東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東北部降雨較多，周五還有準潭美颱風影響，預估明天開始東北風或偏東風的迎風面地區長達近一周多雨天氣。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，今天這波東北季風強度減弱，迎風面雨勢有空檔、雨量減少許多，中南部維持晴到多雲。明天下半天新一波東北季風南下，帶來水氣增多，風速也增強，又回到典型的東北季風持續性陰雨天氣，基隆北海岸、大台北山區、東北部等地降雨較多。

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他說，周三到周四東北季風持續影響，由於準潭美颱風發展，間接加強東北季風，風力強勁且水氣多，預估迎風面地區持續長時間陰雨天氣。中南部仍是晴到多雲。此外，北部、東北部氣溫明顯下降，全天氣溫降至22至24度。

歐宗學指出，周五以後天氣不確定性很高，主要原因就是準潭美仍有分歧，機率最高的可能性是周五時往西通過呂宋島後進入南海，雖沒直接侵襲，外圍環流仍可能為基隆北海岸、東半部至恆春半島帶來普遍性降雨，且有較大雨勢發生機會。

他預估，周末期間隨低壓系統遠離，整體雨勢才會比較明顯趨緩，因此從明天開始東北風或偏東風的迎風面地區會有長達近一周的多雨天氣，務必要留意長時間的降雨影響，並持續關注最新的氣象資訊。

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