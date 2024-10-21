免補班！朝野拚修法「增國定假日」　每年有望多放10天假

▲若提案通過，台灣人每年有望多放10天假期。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

立法院內政委員會即將在週三（23日）舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，藍、綠、白3黨皆有共識，想將《紀念日及節日實施辦法》從「命令」升格為「法律」，也提案增加國定假日，若最終提案全數通過的話，未來每年有望多放10天假。

台灣國定假日目前依據「紀念日及節日實施辦法」所制定，目前台灣共有10天國定假日，分別為元旦、除夕、春節、228和平紀念日、兒童節、民族掃墓節（清明節）、勞動節、端午節、中秋節、國慶日，其中勞動節只有勞工可放假。時常因配合國定假日發生補假、放假的爭議，朝野立委皆有共識將想將「辦法」升格為法律。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新增國定假日方面，各黨皆有意見，民眾黨主張要求將勞動節、教師節列為全國放假日。民進黨團與無黨籍立委高金素梅，將重點擺在維護原住民權益，希望能夠增設原住民族日，同時將原住民族歲時祭儀假設定為3日。

國民黨立委牛煦庭提議，應恢復因「一例一休」廢除的7天國定假日，即元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰、國父誕辰、行憲紀念日。此外，立委陳玉珍則認為，應增設823紀念日，緬懷維護台海和平60餘年的823戰役。

至於彈性放假制度，民眾黨團認為若國定假日發生於週二或週四，得讓週一或週五調整成彈性放假，並由中央主管機關另定補班（課）日，而牛煦庭則主張可直接將當週或前週的週六定為補班（課）日。

延伸閱讀

▸ 全家人怪病纏身 監視器見女傭做菜偷加尿液驚吐：長達8年了

▸ 土石流灌進金山靈骨塔！苦主揭現場慘況 悲喊：爸爸不知被淹沒在哪

▸ 父親不願扶養！長姊霸氣「奪走親權」照顧未成年親弟