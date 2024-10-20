李顯龍：看衰中國極不明智　中國經濟尚未見頂

▲ 新加坡前總理李顯龍。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

新加坡前總理李顯龍18日出席了在新加坡舉辦的「慧眼中國環球論壇」爐邊對話，並在回答提問時表示，中國的經濟發展尚未見頂，看衰中國極不明智，「西方國家認為『只要做些什麼就能打倒中國』的想法是錯誤的。」

根據《觀察者網》《南華早報》報導，李顯龍提到，中國經濟正面臨內部和外部挑戰，包括經濟結構和勞動力結構較過去發生許多變化，以及中國與美西方之間的地緣戰略關係持續緊張，但儘管如此，中國在人口發展上仍有潛力，許多產業領域已達到世界級水平，因此中國的發展尚未到頂。

對於應該樂觀還是悲觀看到中國經濟，李顯龍認為，看衰中國是極不明智的，「西方國家認為『只要做這個或那個』，中國就會被打倒，我告訴他們，你們錯了。我們有理由相信，這個國家將繼續長久發展下去。」

李顯龍也說明了他對中國發展仍具信心的理由，第一，中國提高退休年齡，更好地利用人口和勞動力，尤其是女性勞動力；第二，中國城市化進程尚未完成；第三，中國在許多領域已達世界級水平，極具競爭力。最後，就是中國人的決心。

談到中國與西方國家的關係時，李顯龍說，中國和一些已開發國家關係緊張的關鍵是，中國發生了巨大的變化，「1978年改革開放時，中國在世界經濟和國際貿易中的佔比微乎其微，如今已佔據約兩成。所以中國所做的任何事，無論好壞，對其他國家的影響都是巨大的。」

李顯龍進一步指出，中國如今正往價值鏈的上游領域移動，繼而與已開發國家的關係更具競爭性，中國在國際事務上的戰略利益、安全利益，以及外交政策利益也與以往不同，「隨著中國和世界的接觸面越加多元，問題就來了，誰是第一？誰是第二？第一和第二要怎麼合作？能否合作？」

李顯龍強調，「毫無疑問對世界而言，相較於30年、40年，甚至50年前的中國，今天的中國對世界來說更好，但這也意味著，必須做出調整。」

李顯龍還說，世界與中國都必須做出調整，「中國得認識到自身體量已和從前不同，不能期望其他國家繼續讓步；世界也得想辦法把中國納入國際系統，並照顧中國合理的關切和利益。」