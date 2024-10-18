剖腹取嬰！巴西蛇蠍女誘殺閨蜜「偷走男嬰」　狂喊：我生的

▲25歲的寶拉遭誘殺身亡。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

巴西發生震驚全國的駭人案件，25歲孕婦寶拉（Paula Janaína Ferreira Melo）已經懷胎9個月，她答應一名女性友人邀約，前往對方家中拿嬰兒推車，未料卻被剖開腹部，取出子宮裡的寶寶，最終母子雙亡。據悉，嫌犯的犯案動機，就是為了搶走嬰兒，假裝是自己生的。

ND Mais等外媒報導，這起案件發生於14日，42歲女嫌何塞安娜（Joseane de Oliveira Jardim）利用嬰兒推車，把死者引誘上門，然後趁機把對方敲暈，接著剖腹、取出胎兒。她試圖假裝剛剛生產，還把寶拉的鮮血抹在雙腿之間，才抱著寶寶前往醫院，但很快就被醫護察覺說謊，趕緊通報警方，才讓案情曝光。

警方接報後，迅速趕抵女嫌公寓，卻發現寶拉已經身亡，遺體被塑膠袋層層包裹，塞在床底下。更不幸的是，寶拉的孩子也在醫院宣告不治。

Uma mulher foi presa nessa quarta-feira, 16, suspeita de assassinar uma grávida, roubar o bebê e simular um parto em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.



Na ocasião, a capturada teria escondido o corpo da vítima, Paula Janaína Ferreira Melo, 25, debaixo da cama e usado… pic.twitter.com/s0EWkvue0U — O POVO (@opovo) October 17, 2024

何塞安娜15日已經在醫院落網。初步調查顯示，她夢想產下自己的孩子，卻多次懷孕又流產，犯案不久之前，才又失去一個孩子。此外，她早在2個月前就開始謀劃犯案，8月曾向男友展示假的超音波照片，謊稱懷孕了，最終選擇在自己生日當天下手。

寶拉已經是2個孩子的母親，還另外撫養了姊姊的3歲女兒，原本預計11月5日生產，都已經替兒子買好尿布、衣物和玩具，只差一輛嬰兒推車。家屬透露，寶拉以為跟朋友住得很近，即使親自去拿，也不會有任何問題，未料慘遭殺害。