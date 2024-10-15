　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

27週孕婦喝冰箱剩牛奶竟「胎死」腹中！　醫嘆：李斯特菌所致

牛奶,鮮奶,鮮乳。（圖／Pixabay）

▲包太太將冰箱內一盒已開封的鮮奶喝完。（示意圖／Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名32歲懷孕27週的包太太日前因天氣悶熱難耐，於是將冰箱一盒已開封的鮮奶拿出來喝完，怎料過幾日後，她突然感到腹部劇烈疼痛，緊接著胎動也消失了，到醫院檢查顯示，胎兒已經死於宮內，胸腔、腹腔均有積液。醫師指出，都因李斯特菌所致。

綜合陸媒報導，包太太起初喝完牛奶後，進行產檢都沒問題。她某天感覺腹中胎動減少，身體還伴隨畏寒發熱，但到家附近的門診檢查，並無異常，於是慢慢放下心來。再過三天後，她卻開始嚴重腹痛到無法站立，於是在家人的陪同下就醫治療。

醫師檢查後表示，腹中胎兒早已沒了呼吸心跳，包太太本人也出現了，膿毒血症和感染性休克的症狀，病情兇險，「胎盤病檢結果揭開了，導致這次事件的罪魁禍首，就是『李斯特菌』。」

▲▼孕婦,流產,懷孕。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲醫師告知包太太，腹中胎兒已無生命跡象。（示意圖／Pixabay）

醫師表示，李斯特菌是經由食物污染傳播，經消化道感染，造成感染的原因，往往是食用未經徹底加熱的污染食品、冰箱內開封冷藏的牛奶等。

李斯特菌是一種耐寒菌，對低溫、無氧、低酸鹼度等環境的耐受性很強，在0~4℃冷藏環境下仍能生長繁殖，在零下20℃下也能存活1年；耐乾燥、耐高鹽環境，在70℃高溫下5分鐘才能被殺滅。

一般人通常在進食受李斯特菌污染的食物後，3至70天（一般為21天）出現腹瀉、噁心、嘔吐、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，嚴重感染者可能出現敗血症和腦膜炎。

醫師指出，孕婦、胎兒、嬰兒、老人、免疫低下族群尤其要當心李斯特菌，「孕婦懷孕初期感染李斯特菌，65％的孕婦發生流產；孕中晚期感染，26％的孕婦發生死胎、死產和流產。」

ET快訊
快訊／高雄工廠大火！　恐怖黑煙狂竄天
大門寫「拆我屋者全家必死」　高雄男輕生亡...家屬說話了
快訊／徐凱希認分手百億男友
Hanni站上國會　哽咽落淚
快訊／中和大樓13F墜落　23歲男死亡
快訊／林口嚴重車禍！小巴車頭全毀　7人受傷
LIVE／南北韓一觸即發！　邊界最新狀況曝
趁小女友熟睡侵犯！情趣玩具%%拍性愛片　他賠200萬結婚了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

27週孕婦喝冰箱剩牛奶竟「胎死」腹中！　醫嘆：李斯特菌所致

河南前司法廳長涉「文物盜竊大案」　上訴二審未宣判突「病亡」

河南發現距今5000年大墓　考古團隊推測：為古國君主墓葬

陸小學生新寵是「黏菌」　會分裂成枝狀爬行...吞食物顆粒獲取營養

好日子不過！中國旅行社推「流放之旅」　體驗放逐寧古塔

就是芋頭！陸男童賭氣啃一口「姑婆芋」　嘴唇發麻心跳加速險送命

陸教師校內開車「撞死7歲女童」　外婆崩潰：一手養大的孩子沒了

王毅深夜兩通電話　與以色列及伊朗外長溝通「促和勸談」

陸女孩夜晚站路邊滑手機　噁男經過突強吻數秒「連嘴唇都咬破」

明令打擊「網路諧音爛哏」！　中共批：侵蝕未成年人思維

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

27週孕婦喝冰箱剩牛奶竟「胎死」腹中！　醫嘆：李斯特菌所致

河南前司法廳長涉「文物盜竊大案」　上訴二審未宣判突「病亡」

河南發現距今5000年大墓　考古團隊推測：為古國君主墓葬

陸小學生新寵是「黏菌」　會分裂成枝狀爬行...吞食物顆粒獲取營養

好日子不過！中國旅行社推「流放之旅」　體驗放逐寧古塔

就是芋頭！陸男童賭氣啃一口「姑婆芋」　嘴唇發麻心跳加速險送命

陸教師校內開車「撞死7歲女童」　外婆崩潰：一手養大的孩子沒了

王毅深夜兩通電話　與以色列及伊朗外長溝通「促和勸談」

陸女孩夜晚站路邊滑手機　噁男經過突強吻數秒「連嘴唇都咬破」

明令打擊「網路諧音爛哏」！　中共批：侵蝕未成年人思維

快訊／害中正預校42生食物中毒　廚房遭抓包「偷煮早餐」給學生

附近每坪7字頭！台北1社區「只要3、4字頭」原因曝：灌太兇

袁艾菲被老公咬耳朵笑到魚尾紋現形　同戴巧克力對錶甜滋滋

南北韓緊張情勢升溫！京畿道3市郡劃「危險區域」　觀光景區限進出

快訊／高雄工人摔落牆壁夾縫受困！無生命跡象送醫搶救

2辣妹「穿比基尼」遠端辦公誇張畫面曝！　抱筆電沙灘爽曬日光浴

黃偉哲頒贈獎牌　感謝獅子會認捐做工行善團房屋修繕材料費

「啦啦隊正妹」發聲還原跟蹤始末！　林可遭尾隨不解：到底要幹嘛？

超可愛「Y2K痘痘貼」竟是雷射炫彩！愛心、星星圖案貼臉上好時髦

快訊／高雄林園漁網工廠火警！恐怖黑煙狂竄天　畫面曝光

泰國侏儒河馬「彈跳豬」　泡澡被員工加菜成「河馬鍋」

大陸熱門新聞

貸款高達18億！她莫名變保人崩潰　銀行回應了

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

解放軍東部戰區發布MV《坐軍艦看花東》

陸軍演3個不尋常訊號！李扁蔡時期都沒有

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

給50萬聘金後拒絕完婚！男驚覺「女方全家都騙子」

名校自習室公告「避免連續放屁」　苦主崩潰現身

陸海警用閩南語喊話「台灣是中國的一部分」

明令打擊「網路諧音爛哏」！　中共批：侵蝕未成年人思維

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

快訊／東部戰區：「聯合利劍-2024B」圓滿完成

轟-6與遼寧艦對「敵」港口模擬打擊

邱垂正：習為延任　將尋求實現完全統一

中共「圍台軍演」軍事家：台灣是「豪豬」

更多熱門

相關新聞

即／中正預校42學生食物中毒　廚房驚見死老鼠、蟑螂

即／中正預校42學生食物中毒　廚房驚見死老鼠、蟑螂

中正預校傳出高一生集體食物中毒！13日至今共有42名學生出現上吐下瀉，經就醫後症狀都獲得緩解並回校觀察。衛生局介入調查，發現學校外包膳食廠商超不衛生，廚房竟發現死老鼠、蟑螂，衛生局要求業者停止供膳7天並執行清消，待缺失改善後才能復工。

陸女孩夜晚站路邊滑手機 噁男經過突強吻數秒「連嘴唇都咬破」

陸女孩夜晚站路邊滑手機 噁男經過突強吻數秒「連嘴唇都咬破」

瑀熙揭產後甩肉15公斤秘訣「遭疑亂教」！　火大反擊：做好功課再說

瑀熙揭產後甩肉15公斤秘訣「遭疑亂教」！　火大反擊：做好功課再說

美國一家11口「吃下毒菇」集體送醫

美國一家11口「吃下毒菇」集體送醫

資生堂千金李宓生了！　「順產雙胞胎女兒」升格五寶媽

資生堂千金李宓生了！　「順產雙胞胎女兒」升格五寶媽

關鍵字：

食物中毒李斯特菌懷孕牛奶杭州

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

即／真的開火了！　南韓從分界線以南射擊

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

即／台鐵鶯歌站恐怖事故　男遭自強號撞輾亡

3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面