27週孕婦喝冰箱剩牛奶竟「胎死」腹中！　醫嘆：李斯特菌所致

▲包太太將冰箱內一盒已開封的鮮奶喝完。（示意圖／Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名32歲懷孕27週的包太太日前因天氣悶熱難耐，於是將冰箱一盒已開封的鮮奶拿出來喝完，怎料過幾日後，她突然感到腹部劇烈疼痛，緊接著胎動也消失了，到醫院檢查顯示，胎兒已經死於宮內，胸腔、腹腔均有積液。醫師指出，都因李斯特菌所致。

綜合陸媒報導，包太太起初喝完牛奶後，進行產檢都沒問題。她某天感覺腹中胎動減少，身體還伴隨畏寒發熱，但到家附近的門診檢查，並無異常，於是慢慢放下心來。再過三天後，她卻開始嚴重腹痛到無法站立，於是在家人的陪同下就醫治療。

醫師檢查後表示，腹中胎兒早已沒了呼吸心跳，包太太本人也出現了，膿毒血症和感染性休克的症狀，病情兇險，「胎盤病檢結果揭開了，導致這次事件的罪魁禍首，就是『李斯特菌』。」

▲醫師告知包太太，腹中胎兒已無生命跡象。（示意圖／Pixabay）

醫師表示，李斯特菌是經由食物污染傳播，經消化道感染，造成感染的原因，往往是食用未經徹底加熱的污染食品、冰箱內開封冷藏的牛奶等。

李斯特菌是一種耐寒菌，對低溫、無氧、低酸鹼度等環境的耐受性很強，在0~4℃冷藏環境下仍能生長繁殖，在零下20℃下也能存活1年；耐乾燥、耐高鹽環境，在70℃高溫下5分鐘才能被殺滅。



一般人通常在進食受李斯特菌污染的食物後，3至70天（一般為21天）出現腹瀉、噁心、嘔吐、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，嚴重感染者可能出現敗血症和腦膜炎。

醫師指出，孕婦、胎兒、嬰兒、老人、免疫低下族群尤其要當心李斯特菌，「孕婦懷孕初期感染李斯特菌，65％的孕婦發生流產；孕中晚期感染，26％的孕婦發生死胎、死產和流產。」