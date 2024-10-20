花蓮「幸福犬貓三合一」起跑！無主浪浪納入　徧鄉服務到家

▲花蓮幸福犬貓三合一絕育計畫活動啓跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣113年下半年度幸福犬貓三合一絕育計畫（絕育手術、晶片植入、狂犬病疫苗接種）活動開始。自即日起至113年12月10日止，設籍花蓮縣符合條件的飼主，請儘速洽詢或預約本縣合作動物醫院或向當地鄉鎮公所申請，名額有限請儘速報名，以免向隅。此次也納入無主浪犬免費絕育，歡迎熱心民眾共同合作為犬隻源頭減量一起努力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，目前國內的人犬衝突屢見不鮮，為了降低衝突，動物源頭減量刻不容緩，縣府共邀鄉親公私協力，一同努力為在外流浪犬貓進行數量控制，也是攜手合作共營彼此優質的生活環境。

農業處長陳淑雯說明，家犬（貓）雖是家中的寶貝，倘若不小心走失將可能從有主變為無主的流浪動物，一旦家中犬（貓）未進行絕育，將造成在戶外繁殖生生不息而影響社會環境。縣府每年均規劃犬貓三合一活動，涵蓋「絕育手術」、「晶片植入」和「狂犬病疫苗接種」，旨在提供全方位的照顧，確保每個毛寶貝都能享受最佳的生活品質。

陳淑雯說，為減少鄉親攜帶犬貓前往市區動物醫院的交通往返勞頓，縣府特別提供多元管道服務鄉親，結合各鄉鎮公所便民服務到偏鄉，民眾（限設籍花蓮縣，年滿十八歲之飼主）可先到在地公所登記，安排妥適地點後由此次合作的動物醫院獸醫師擇期前往施行絕育手術、施打寵物晶片及狂犬病疫苗注射等。

統計自113年9月30日止，總計已執行1,507隻犬（貓）絕育，縣府感謝鄉親熱烈迴響與合作，願意為社會環境及減少流浪動物略盡一份心力。

花蓮縣政府為有效提高絕育數量，積極爭取中央經費，今年也增加無主流浪犬（貓）也能參加活動，盼能減少戶外流浪動物的數量，為了避免因隨意餵食而造成動物群聚而引發更多的人犬衝突，也希望大家共同維護環境清潔衛生，不餵食野外動物。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，今年特別規劃納入的無主動物在絕育後，會進行剪耳並要求動物醫院要植入晶片但不會登記飼養人，以便作為日後識別。此外，長年努力執行犬貓三合一計畫，就是希望尊重動物生命的同時，進行源頭數量控制。針對本次活動免費部分，僅限「犬貓絕育手術（犬貓體重十五公斤〔含〕以下，不得向飼主加收麻醉費用）」、「狂犬病疫苗注射」及「寵物登記晶片植入」，倘有其他衍生費用，飼主得視需要自行決定。

如有任何疑問歡迎電洽花蓮縣動植物防疫所（03-8227431）或縣內合作動物醫院（花蓮市高橋動物醫院、吉安鄉永安動物醫院及玉里鎮和平動物診所、玉里動物醫院）。