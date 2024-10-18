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民調緊咬拉不開！　賀錦麗改變策略「猛攻川普」鎖定2族群

▲▼川普,賀錦麗,賓州。（圖／路透）

▲賀錦麗與川普的民調依然激烈拉鋸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）正在改變競選策略，試圖贏得更多男性與共和黨選民的支持，同時加大對於川普的攻擊。因為近期民調顯示，她的對手依然占有強大優勢，讓民主黨對於川普獲勝的焦慮持續加劇。

《路透社》報導，民主黨消息人士引述公開與內部民調指出，2名候選人在搖擺州激烈拉鋸，引起部分指責與猜測。賀錦麗剛參選時，喚起巨大熱情與金援旋風，也被公認是辯論會的贏家，如今卻面臨令人沮喪的時刻。

一名顧問透露，賀錦麗數周以來都聚焦在政策，並且試圖在國家舞台上定義自己，如今將回歸7月的檢察官姿態，希望展現自己也是強大領導者，吸引那些可能受到川普「強人形象」吸引的選民。

賀錦麗14日在賓州造勢時，罕見播出川普「國內敵人論」的影片，強調前總統對國家構成威脅的觀點。她本周接受廣播主持人查理曼大神（Charlamagne tha God）採訪，試圖拉攏非裔男性選民，隨後又接受福斯新聞專訪，觸及保守派人士，接下來很可能加入知名podcast主持人羅根（Joe Rogan）的節目，鎖定年輕男性選民。

▲▼川普與賀錦麗在費城的數位廣告看板。（圖／路透）

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）16日公布民調顯示，與9月底相比，賀錦麗的領先優勢已經從7%縮小至3%。更令民主黨人擔心的是，從內部數據上判斷，她跟川普在7個搖擺州的支持率，始終互相緊咬、不相上下。

儘管美國股市創新高，一些知名分析人士也說，賀錦麗的政策能夠帶來更少債務、刺激更多經濟成長，民調卻顯示，在大選最重要議題「經濟」方面，選民依然更加信任川普。與此同時，美國民眾持續煩惱著食物與住房成本高漲，川普也利用對於移民的恐懼，發表日趨極端的言論。

民主黨策略師科利（Anthony Coley）表示，「賀錦麗處於劣勢，正如她一直說的那樣……很多人認為這些是政治語言，但她7月第一次說時是真的，到現在只剩3周，這也是真的。」而她16日被問及激烈選情時回應，「這是美國總統大選。這本來就不該是容易的事。」

3名川普金主近日則向《路透社》坦言，他們對於川普的勝算越來越樂觀，這都要歸功於美國人對於移民的關注，以及川普近期一系列造勢活動。其中一人和競選團隊通話後表示，「他們對此謹慎樂觀」。如果川普拿下亞利桑那州、內華達州、喬治亞州和北卡州，只需要再贏下一個藍牆州，也就是密西根州、威斯康辛州、賓州其中之一，就能夠入主白宮，「而且這是非常可行的。」

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