　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

▲▼女人,睡覺。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲OL在公司被主管罵，沒想到身體竟出現麻痺僵硬等症狀。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸河南省鄭州市1名20多歲的李姓女子（化名）是位白領上班族，平時工作壓力就不小，再加上近期因為工作問題與主管發生衝突，情緒更加低落。沒想到1個月之後身體突然不受主觀意識所支配，出現了僵硬和麻痺的情況，不僅每天不吃不喝，就連上廁所都需要家人提醒。

《極目新聞》報導，李女先前在職場遭上司責罵，回家之後就開始悶悶不樂，1個月之後身體突然不受主觀意識所支配，出現了僵硬和麻痺的情況，比如「脖子上墊個枕頭，枕頭抽掉以後會繼續懸空」。不僅如此，李女每天不吃不喝，一動也不動，就連上廁所都需要人提醒，讓家人十分憂心，趕緊帶她就醫檢查。

醫生表示，這其實是抑鬱症的一種，屬於抑鬱性木僵，主要表現就是不語不動，不吃不喝，呼之不應。原來，李女本來的性格就十分內向，有什麽事情都不願意跟家人或朋友說，久而久之壓力憋積在心裡，不能合理宣泄，導致抑鬱情緒的發生。對此，李女感到十分後悔，表示以後會試著學會釋放自己的情緒。

對此，網友忍不住感嘆「你這除了折磨自己，老闆一點事沒有」、「以前的工作環境和現在的工作環境完全不一樣了，現在的領導都是小人得志」、「我曾經被直屬上級拍桌子讓我滾，然後當著全部門的面罵兩個小時。後來我想明白一個道理，不是每個人都配當領導的，他們罵你只是因為他要立威，並不為了組織發展也不是為你成長。想明白就好」。

延伸閱讀
新北女教師被「+9高中生」迷倒：等你們3年　被嗆到關社群…教育局也出手了
每月開銷44K！台女生活超滋潤　　她「微富養自己」：喜歡現在生活
只有第三點不露！游書庭為BL劇《一拍即合》獻最大尺度

ET快訊
獨／台中男豪宅遭虐死　綑綁虐打「還錄影」
快訊／台中七期豪宅命案！　26歲男遭凌虐致死
台積電1080梯「學長」解套！股東跌破140萬　進場變動一表
「5職業」最可能被AI取代！　最新調查曝
快訊／新加坡拒絕入境！　詐10億男抵台畫面曝光
以為去打工！國三少女遭情侶囚禁　性侵逾10次
iPhone「超煩躁1功能」　果粉爆共鳴：每次都按錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男愛吃生醃　肝吸蟲「膽管內開趴」瘋狂生蛋！

中國人大常委會會議可能延後　增發國債要再等

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

大疆告五角大廈　被列制裁清單「造成重大財務損失」

苦肉計！陸男反覆「捶斷手指」碰瓷30多起　狂削90萬下場慘了

影／北斗衛星「指路」AI農業　「超越50倍人力」北大荒變北大倉

影／我的夥伴是AI！解放農民雙手　陸農業提前轉型應對少子老齡化

影／現代輕功！20分鐘上華山　「世界最恐怖棧道」腳踩懸崖峭壁

易建聯被爆嫖娼　「女主角」傳在機場被捕：一直哭

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

陸男愛吃生醃　肝吸蟲「膽管內開趴」瘋狂生蛋！

中國人大常委會會議可能延後　增發國債要再等

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

大疆告五角大廈　被列制裁清單「造成重大財務損失」

苦肉計！陸男反覆「捶斷手指」碰瓷30多起　狂削90萬下場慘了

影／北斗衛星「指路」AI農業　「超越50倍人力」北大荒變北大倉

影／我的夥伴是AI！解放農民雙手　陸農業提前轉型應對少子老齡化

影／現代輕功！20分鐘上華山　「世界最恐怖棧道」腳踩懸崖峭壁

易建聯被爆嫖娼　「女主角」傳在機場被捕：一直哭

桃園萬聖城演唱會卡司、6裝置搶先看！觀音南瓜鬼屋也來了

獨／台中七期豪宅3嫌虐死26歲男！還錄影留證...將解剖查死因

靈車沒關好「屍體滑落」躺路中央！　路過駕駛嚇壞：以為撞死人

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

魔術強森預言「詹皇之子」將成先發　KD試圖封阻布朗尼嘆老了

快訊／台中七期豪宅驚傳命案！新北男全身傷疑遭凌虐致死

守護弱勢修復家園　台南做工行善志工送愛助修繕

美國主導多國制裁小組　北韓痛批「侵犯主權」：誰加入就得付代價

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

影／現代輕功！20分鐘飛上華山

失散30年雙胞胎重逢！3年決裂：寧願沒認識

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝

易建聯被爆嫖娼　「女主角」傳被捕一直哭

影／北斗衛星「指路」AI農業　「超越50倍人力」

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

影／我的夥伴是AI！「解放」農民雙手

陸男反覆「捶斷手指」碰瓷30多起　狂削90萬

影／台灣技術赴東北破解蟲蟲危機！

陸國企最扯編制　女員工「產假」休了16年

大疆告五角大廈　制裁清單造成重大損失

陸金飾價1克漲到3657元！女子現賺164萬元

手持大體頭骨拍美照　陸女學生：無所畏懼

結婚3年沒小孩　他發現自己沒睪丸有子宮

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

少年撞死3人　父親職業曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面