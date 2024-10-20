被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

▲OL在公司被主管罵，沒想到身體竟出現麻痺僵硬等症狀。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸河南省鄭州市1名20多歲的李姓女子（化名）是位白領上班族，平時工作壓力就不小，再加上近期因為工作問題與主管發生衝突，情緒更加低落。沒想到1個月之後身體突然不受主觀意識所支配，出現了僵硬和麻痺的情況，不僅每天不吃不喝，就連上廁所都需要家人提醒。

《極目新聞》報導，李女先前在職場遭上司責罵，回家之後就開始悶悶不樂，1個月之後身體突然不受主觀意識所支配，出現了僵硬和麻痺的情況，比如「脖子上墊個枕頭，枕頭抽掉以後會繼續懸空」。不僅如此，李女每天不吃不喝，一動也不動，就連上廁所都需要人提醒，讓家人十分憂心，趕緊帶她就醫檢查。

醫生表示，這其實是抑鬱症的一種，屬於抑鬱性木僵，主要表現就是不語不動，不吃不喝，呼之不應。原來，李女本來的性格就十分內向，有什麽事情都不願意跟家人或朋友說，久而久之壓力憋積在心裡，不能合理宣泄，導致抑鬱情緒的發生。對此，李女感到十分後悔，表示以後會試著學會釋放自己的情緒。

對此，網友忍不住感嘆「你這除了折磨自己，老闆一點事沒有」、「以前的工作環境和現在的工作環境完全不一樣了，現在的領導都是小人得志」、「我曾經被直屬上級拍桌子讓我滾，然後當著全部門的面罵兩個小時。後來我想明白一個道理，不是每個人都配當領導的，他們罵你只是因為他要立威，並不為了組織發展也不是為你成長。想明白就好」。

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