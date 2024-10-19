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快訊／夫妻結伴登蝴蝶谷　人夫「遭落石擊中」摔落80米溪谷

記者李陳信得、趙蔡州／台中報導

台中市一對夫妻19日一起到和平區攀爬唐麻丹山及蝴蝶谷，回程行經蝴蝶谷瀑布步道約1K 處時，上方突然滾落一顆約十餘公斤落石，先生被砸中摔落到旁邊80米深溪谷，妻子見狀立即打電話向警消求援。搜救人員經過數小時救援後，於晚間8點30分將男子帶回登山口，後續送往東勢農民醫院救治。

▲▼夫妻結伴登蝴蝶谷，夫遭落石擊中摔落80米溪谷（圖／記者李陳信得攝）

▲夫妻結伴登蝴蝶谷，人夫回程「遭落石擊中」摔落80米溪谷。（圖／記者李陳信得攝）

台中市消防局19日下午2點54分接獲民眾通報，指稱在蝴蝶谷步道1K 處有男子遭落石擊中摔落山谷。勤務中心立即派出谷關及和平分隊7人，台中市山難搜救協會3人、林保署1人、中區搜救協會2人等，由小隊長陳彥良帶領進入山區救援。

▲▼夫妻結伴登蝴蝶谷，夫遭落石擊中摔落80米溪谷（圖／記者李陳信得攝）

▲▼夫妻結伴登蝴蝶谷，夫遭落石擊中摔落80米溪谷（圖／記者李陳信得攝）

▲救難人員利用獨輪車，將傷者慢慢搬運下山。（圖／記者李陳信得攝）

救難隊伍19日下午4點50分抵達墜落點，利用繩索拖將受傷的人夫拉回步道上，檢視傷患有頭部撕裂傷，全身多處擦挫傷無法行動。利用獨輪車固定傷者慢慢搬運下山，直到晚間8點30分終於抵達登山口，後續交由救護車送往東勢農民醫院救治。

妻子表示，他們從裡冷端登山口開始爬，登頂後再前往蝴蝶谷瀑布，回程時約在1K處時，走在上方的登山客可能不小心踩到石頭，導致石頭滾落下來，剛好砸中在走在她前面的先生，導致先生直接摔落到山谷下，嚇得她立刻打電話求救。

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