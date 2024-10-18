高雄郵輪旅遊人數腰斬挨轟「快速過氣」　45億旅運中心恐淪蚊子館

▲高雄港埠旅運中心外觀。（圖／港務公司提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今（18）日進行農林部門質詢，高雄市議員許采蓁批評，高雄旅運中心「風光開幕快速過氣」，點名高雄市海洋局今年度增加1100萬海洋事務宣傳費用，高雄郵輪旅遊人數卻腰斬5成，要求海洋局應加強跨局處合作帶動郵輪旅遊成績，並爭取更多國際郵輪進駐，不要讓旅運中心成為45億的蚊子館。

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▲許采蓁批評，45億旅運中心「風光開幕，快速過氣」，要求海洋局加強合作帶動郵輪旅遊成績。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁指出，高雄去年統計至8月的郵輪旅客數是12萬7千人，今年統計1-8月的數據，高雄的郵輪旅客直接腰斬剩下6萬人。且依據剩下的航班數量推估，今年高雄郵輪旅客預計僅會有8-9萬人，距離海洋局估計的17萬人僅達成一半的目標。

許采蓁拿出基隆郵輪旅客數據對比，基隆港1-8月統計的郵輪旅客多達55萬人，且112年基隆郵輪旅客28萬人，今年成長到55萬人，反觀高雄郵輪旅客直接砍半，證明國內郵輪旅客的首選依然是北部，高雄尚有許多努力空間。

▼高雄郵輪旅遊人數腰斬挨轟「快速過氣」，許采蓁憂45億旅運中心恐淪蚊子館 。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁翻出預算書，點出113年度的海洋局預算，發展本市海洋產業宣傳費用就編了1300萬，比去年還多了1100萬，結果郵輪觀光的推動成效卻比去年縮水了一半，直批這個績效無法認同。

她也擔心，旅運中心像鼓山漁市場一樣快速過氣，變成蚊子館，呼籲市府應參考國外案例，爭取國際郵輪到高雄，建立高雄的郵輪旅遊品牌。高雄市海洋局長黃登福則回應，會持續加強與觀光局、港務公司的聯繫與合作，推出優惠方案吸引郵輪停靠高雄。