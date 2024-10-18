交通部擬訂定外送費標準　foodpanda：今年目標不漲運費

▲foodpanda今年目標維持平均運費不比去年高。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

因應Uber Eats、foodpanda新興外送行業，交通部將修法訂定「外送運費」，計算公式納入等待費、樓層費、夜間加成運費，外界預期未來運費將調漲。對此，foodpanda表示，今年目標是維持平均運費不比去年高。

因應Uber Eats、foodpanda新興外送行業，交通部將修法訂定「外送運費」，每筆訂單運費依基本運價和運送距離計算，包含起程費、續程費外，得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費，預計11月完成修法。

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全國外送產業工會初步建議，每單基本運費60元（3000公尺），夜間加收20元、送上樓加5元。不過，交通部表示尚未定案，後續將邀各團體、業者討論修法，保障消費者權益。

對於外送運費可能調漲，foodpanda表示，今年目標始終是維持整體平均運費不比去年高。

另外，針對近期交通部推出外送運價草案，三大外送平台業者日前透過數位平台經濟協會共同發出4點聲明，1、草案未考量外送產業特性與營運模式差異，缺乏產業共識；2、忽略相關利害關係人（消費者團體）意見；3、偏頗的規管方向，最終恐致產業萎縮、全盤皆輸；4、產業建議：草案暫緩實施、延長討論期。