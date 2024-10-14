面試問「正」字加1筆是什麼字？　妹子3秒回答當場錄取

▲一名女子面試時被問「正」字加一筆是什麼字。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

為了得到心儀的工作，不少求職者在面試前，都會用心做好準備、備齊資料，以更加輕鬆地「上戰場」，然而現在不少面試官會提出類似腦筋急轉彎的奇特問題，來考驗求職者的反應力。近日，網路上就流傳，一名面試官詢問「正」字加一筆是什麼字，連續幾名求職者都一頭霧水，最後有位女子僅用3秒就回答「丐」字，讓面試官感到十分佩服，決定當場錄取她。

原PO在「微博」發文表示，他有位女性朋友小歡（化名），在大學畢業後陸續找了幾家公司，因為覺得沒什麼發展空間，最後都沒有同意到該公司上班，但她還是堅持投履歷，希望找到自己真正喜歡的。

原PO說，小歡收到某家公司的面試邀約後，遇到一位女考官，求職者依次進行筆試後，只篩選出幾人繼續進行面試。

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女考官在面試環節中，出了一道題目，想問求職者「正」字加一筆是什麼字？第1個回答的是一名男子，他想了很久也得不出答案，最後由於時間關係被淘汰；第2位是一名20多歲的女子，她才剛聽到題目，說話就開始結巴，考官見狀，便要求她停止回答，讓她回家休息。

後來，好幾位求職者都一一被請出去後，小歡是最後一位接受面試的，而她僅花費3秒，就寫下「丐」字，當下讓考官感到不可思議，紛紛表示佩服，並在經過商量後，一致同意錄取她。

對此，原PO認為，小歡之所以能被錄取，歸功於她平常遇到什麼事情，都不會緊張，還知道去分析，「這樣的人在職場中肯定會有好的表現」。

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