15歲少年偷開車釀3死2傷　車主外祖父恐也涉過失致死罪

記者黃翊婷／綜合報導

北市內湖區15歲曾姓少年17日晚間6時許偷開外祖父的車，卻撞進一間臭豆腐店，造成3人死亡，引發社會關注。據了解，曾姓少年是趁著外祖父出國不在家時，私自拿走鑰匙無照駕駛釀禍，後續外祖父恐怕也會因為疏於保管車輛而遭函送偵辦。

▲曾姓少年無照駕駛釀禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

曾姓少年17日晚間6時10分無照駕駛外祖父的銀色休旅車，從東湖路轉進安康路之後，疑似會車太緊張，又分不清油門和煞車，竟高速蛇行，先擦撞兩側汽機車，隨後撞上對向車道的盧姓騎士（61歲），將對方連人帶車撞進臭豆腐店，導致盧姓騎士、高姓女客人（51歲）、陳姓男客人（60歲）死亡，陳姓女老闆（40歲）、黎姓女員工（41歲）受傷。

▲曾姓少年在馬路上高速蛇行。（圖／記者張君豪翻攝）

檢方表示，曾姓少年酒測值為零，隨身攜帶的電子煙彈經快速試劑檢測後也未呈現毒品反應，但後續仍會安排他前往醫院抽血檢驗。曾姓少年17日被押往偵查隊拘留所過夜，今日（18日）白天會在監護人的陪同下製作筆錄。

據了解，曾姓少年趁著外祖父出國不在家時，私自拿走汽車鑰匙，打算開車前往同學家，因而釀禍，全案將朝過失致死罪方向偵辦。而曾姓少年的外祖父恐怕也會因為疏於保管車輛，被依同罪嫌函送偵辦。

檢方今日將對3名死者進行相驗，以釐清確切死因。受害者家屬們預計會在今日上午前往警局接受警詢，等到相關檢驗結果出爐之後，曾姓少年才會被移送。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。