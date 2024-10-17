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主持經發會　卓榮泰：協助民間企業提供2萬實習名額、全職實習月薪3萬

▲▼卓榮泰主持經濟發展委員會第2次會議。（圖／行政院提供）

▲卓榮泰主持經濟發展委員會第2次會議。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（17）日主持「行政院經濟發展委員會第2次會議」。本次會議以「包容成長」為主軸，未來將由經濟部建立單一服務窗口，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路。此外，也請經濟部及金管會研議可行的制度誘因，鼓勵民間企業公司自2025年起，每年至少提供2萬個，全職或部分工時的實習名額。其中，全職實習者的薪資每月應以3萬元以上為原則。

卓榮泰致詞時表示，本次會議主軸為「包容成長」，涵蓋台灣超過163萬家的中小微企業，以及廣大受薪階級。其中涉及的各項政策，將會是一般人民對經發會最有感的內容，更是未來政府推動國家經濟發展的重中之重，期盼透過跨部會積極合作，以及與民間公私協力，共同達到「讓青年敢追夢，勞工好薪情，家庭有支持，企業能轉型」的目標。

隨後，卓榮泰聽取行政院經濟能源農業處說明「前次會議決議辦理情形」報告，並表示，第一次會議中的三項決議，包含「兆元投資國家發展方案」、「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」及「國家人才競爭力躍升方案」，目前都已有階段性進展。

在「兆元投資國家發展方案」部分，政府正逐步建立創新促參的提案機制，期盼儘速建立跨部會投資平臺「促參專案辦公室」，提供更優惠的融資條件，並增加公共建設相關金融產品，以鼓勵更廣泛的民間參與。

在「打造台灣成為亞洲資產管理中心」方面，政府預計於2025年完成法規大幅鬆綁、推動第一檔台日跨境ETF上市掛牌、增加私人銀行家數、創建臺版TISA個人投資帳戶、成立資產管理專區，並預估新增1200億元的公共建設投資，推動「2年有感」的各項措施。

「國家人才競爭力躍升方案」部分，已在9月27日核定，政府將擴大招募僑生及國際生，提供畢業後留台誘因，及吸引數位遊牧人才，並於行政院南部聯合服務中心設立「國際人才服務及延攬中心」（Talent Taiwan），作為專業人才的媒合據點。政府會持續推動智慧化、數位化的人才培育及產業轉型，強化臺灣競爭優勢。

卓榮泰表示，中小微企業是許多家庭的生計，也是國家整體的經濟命脈。政府於明年度投入116億元預算，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，將以「3策略、2配套、1窗口」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，同時也提供普惠貸款及租稅優惠等兩項配套措施，由經濟部建立單一服務窗口，以最簡便、直接的方式提供協助。

卓榮泰指出，新增的兩項配套措施，主要以規模在30人以下的企業為原則，為其量身打造的轉型加速器，包括「普惠金融貸款」，讓中小微企業更容易取得必要的資金，引進合適的數位及淨零轉型應用工具，以及發展國內外通路。

另項措施則是單一企業最高10萬元的數位轉型協助方案，除可降低基本工資調整帶來的衝擊，也幫助員工培養數位技能，提升勞工生產力及企業競爭力。請經濟部會同相關部會，持續掌握產業需求，給予中小微企業更多支持。

針對教育部「青年多元發展議題」報告，卓榮泰表示，教育部與相關部會合作，透過「促進產學連結合作育才平臺」，促進產業人力媒合。請經濟部及金管會研議可行的制度誘因，鼓勵民間企業公司自2025年起，每年至少提供2萬個，全職或部分工時的實習名額。其中，全職實習者的薪資，每月應以3萬元以上為原則。

為了開拓年輕人國際視野，教育部也正規劃「青年百億海外圓夢基金計畫」，卓榮泰說，後續請各部會積極開發每年至少10個、總計至少300個以上的名額，使國內青年可到海外組織、機構等單位蹲點見習，並鼓勵青年自主提案。

卓榮泰進一步說，為提供彈性學制、擴展多元學習管道，請教育部依規劃推動「跨域彈性修業試辦計畫」、「技術型高中與科技大學合作3+2新五專模式專班」等創新政策，持續強化跨域創新與專業技術人才培育，為青年創造更寬廣的未來。

此外，也要照顧弱勢及支持青年族群的居住需求，居住平權必須持續推動，請內政部、財政部等相關部會通力合作，滾動檢討、持續精進，務必要達成政府協助青年多元發展、減輕青年負擔的政策目標。

▲▼卓榮泰主持經濟發展委員會第2次會議。（圖／行政院提供）

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