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「金包銀」集團專挑台南當鋪行騙　10業者損失119萬

▲台南市警五分局破獲「金包銀」詐欺犯罪集團，持拘票、搜索票，拘提尤姓犯嫌等4人到案，全案依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警方破獲「金包銀」詐欺犯罪集團，拘提尤姓犯嫌等4人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

尤姓男子等人共組詐騙集團，以俗稱「金包銀」之假金飾項鍊，鎖定台南市區各當鋪，持假金飾典當詐取財物，因該假金飾製工精密，當鋪業者一時不察，依時下金價將金錢交付犯嫌，從2024年4月開始至今，計有約10間當鋪業者受害遭騙，獲取不法利益達119萬元多，市警五分局循線緝獲尤嫌4人依詐欺等罪嫌送辦。

▲台南市警五分局破獲「金包銀」詐欺犯罪集團，持拘票、搜索票，拘提尤姓犯嫌等4人到案，全案依詐欺、組織犯罪條例等罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警五分局副分局長陳柏宇指出，五分局於2024年4月間時接獲情資反映，犯嫌尤、黃、陳、林等4人，以混合搭檔之分工方式，共組詐騙犯罪集團，趁國際金價上漲有利可圖之際，持俗稱「金包銀」之假黃金項鍊，分別至台南市區多間當鋪進行典當詐騙，獲取不法利益。

警方查出，2024年金價持續攀高，尤嫌見有不法利益可圖，涉嫌透過管道購買俗稱「金包銀」之假金飾項鍊，並組織不法犯罪集團，網羅黃、陳、林等人，鎖定台南市區各當鋪，由小弟持假金飾項鍊典當詐取財物，因該假金飾項鍊製工精密，當鋪業者一時不察，依時下金價將金錢交付犯嫌，時間從今年4月開始至今，計有約10間當鋪業者受害遭騙，獲取不法利益達119萬元多，直至業者近期因金價高漲，想換現時始發現金飾為造假，即向第五分局報案。

五分局得知後，隨即組成專案小組，調閱相關資料追查，依照尤嫌其平日作息及活動習性，縮小追查範圍，配合路口監視器及相關偵查資料，得知尤嫌等4人行蹤，遂報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，聲請拘票及搜索票獲核發，於15日展開專案行動，一舉查獲尤嫌等4人，現場查扣第三級毒品愷他命、毒品咖啡包、黑莓卡及犯罪用行動電話，全案訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例及詐欺等罪嫌將4人移送台南地檢署偵辦，並持續擴大清查被害案件。

五分局長洪宏榮表示，本件屬傳統詐欺之犯罪集團，第五分局在知悉後能即時查緝消滅，使當鋪及銀樓業者在金飾交易時能安心，另在此呼籲如有遇到類似遭詐手法之當鋪及銀樓業者，請盡快向第五分局聯繫，第五分局將膺續政府打詐決心，維護本轄良好社會治安。

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