厄瓜多最年輕市長遭槍殺身亡　得年27歲

▲厄瓜多最年輕的市長賈西亞（Brigitte Garcia）在車內遭歹徒槍殺身亡，得年27歲。（圖／翻攝自IG／brigittegarciaf）

記者張寧倢／編譯

南美洲國家厄瓜多因毒品走私導致暴力事件激增，自1月份以來全國一直處於緊急狀態。厄瓜多有史以來最年輕的市長賈西亞（Brigitte Garcia）24日被發現遭到槍殺而陳屍車內，得年27歲。她的一名幕僚同時遇害。

根據路透社報導，厄瓜多警方表示，馬納比省（Manabi）聖文森特市（San Vicente）的27歲市長賈西亞與她的聯絡室主任魯爾（Jairo Loor），於24日凌晨被人發現陳屍車內，兩人身上都有槍傷。嫌犯疑似駕駛一輛租賃車，行凶地點也在馬納比省，目前警方正透過車上GPS系統展開追緝。政府譴責這起殺戮事件並承諾加速進行調查。

賈西亞隸屬於厄瓜多前總統科雷亞（Rafael Correa）的公民革命運動黨（Citizen Revolution Movement party），科雷亞與該黨正在競選下屆總統的候選人岡薩雷斯（Luisa Gonzalez）都證實她的死訊，並宣稱這是一次暗殺事件。岡薩雷斯還表示，「我震驚到難以言狀，在厄瓜多沒有人是安全的，沒有任何人。」

▲厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）的政府發布聲明譴責賈西亞遭遇的殺戮事件，並承諾將確保檢警迅速進行調查。（圖／路透）

賈西亞遇害前幾個月，厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）才在去年8月的一場造勢活動中當眾遭槍殺身亡，而維拉維森修生前對於貪腐與組織犯罪發出強力批評，死亡時距離選舉僅剩2周。

厄瓜多近期暴力事件頻傳，今年1月有一批武裝分子闖入電視台的直播現場，現任總統諾波亞（Daniel Noboa）隨後宣布國家進入緊急狀態，並將22個犯罪集團定為恐怖組織，3月稍早已宣布延長緊急狀態。