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沒基本常識！「60％OFF講成6折」網指影片3錯誤　YTR小吳道歉了

▲▼小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳到溫哥華參加婚禮。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「見習網美小吳」日前他到溫哥華參加婚禮，發現當地物價高得可怕，就就有網友指出，影片中有錯誤訊息，像是星巴克規定要給20%小費，但其實是可以選擇不給的，另外，服飾店掛著「60％OFF」標示，也就是4折，但小吳卻喊「全部都是6折」。對此，他留言道歉，「對於我講錯很抱歉」。

有網友在Dcard發文，「第一次完整看小吳影片，整個傻眼」，最近家人從溫哥華回台灣，剛好看到相關主題的影片，就點開來看了，發現影片中有錯誤訊息。他提到，小吳和朋友認為麥當勞是國際連鎖，價錢應該不會差太多；然而，根據2024年大麥克指數全球排名，加拿大排在第五，一個大麥克的價格是台灣的兩倍多，「看來『大麥克指數』還不算個普及的概念。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自小吳IG）

▲▼影片有多錯誤資訊。（圖／翻攝自小吳IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自小吳IG）

此外，小吳在星巴克用餐，被強制收了20%的小費。原PO家人跳起來大喊「去喝了幾十次都沒被收過」；仔細一看，星巴克的刷卡機上，客人可以選擇是否給予小費，並且可以自行決定小費的比例，「小吳以為是觸控螢幕，狂點沒反應，就下結論說『加拿大星巴克強制收20%小費』。」

最後，小吳逛某間Outlet服飾店，看到一堆「60% OFF」的標示，卻誤喊「全部都是6折」，其實是4折。原PO傻眼表示，「只是會懷疑剪片審片的時候都沒人發現這些錯誤嗎？今天這部影片畢竟是25萬人看到過的欸，希望團隊能修正並放一下正確資訊啦，加油唄。」

貼文曝光，網友也覺得扯，「星巴克，小費在20%下面有一個是no tips，速食都不勉強要給」、「60%OFF講成6折也是蠻扯的」、「那是要按按鍵上的上下鍵，不是觸控螢幕」、「4折、6折這個不是國小就教了嗎」、「小吳每次出國都大驚小怪，不然就是講話很大聲，不知道為什麼都沒被罵」、「英文不好沒看懂小費其實可以理解，但六折那個真的太誇張」、「去連鎖店、快餐店、咖啡廳，其實也可以不用給，大家通常去吃餐廳才比較需要給小費」。

對此，小吳稍早留言道歉，「各位觀眾非常不好意思，有許多熱心的粉絲來提醒！！在此更正，星巴克是『不強制』給小費的喔，最下面有No tip我們沒有看到，所以大家有去玩得話，可以參考一下喔！另一個是我把60%off講成六折，對於我講錯很抱歉！但是折扣變成4折了！大家有機會的話快去買吧」。

▼小吳道歉。（圖／翻攝自小吳YT）

▲▼ 。（圖／翻攝自小吳YT）

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