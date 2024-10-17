　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中油嘉義區敦親睦鄰　回饋21里助登革熱病媒蚊防治

▲▼ 台灣中油嘉義區敦親睦鄰登革熱防治 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 台灣中油嘉義區敦親睦鄰登革熱防治 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣中油公司嘉義區敦親睦鄰作業重要項目，113年度病媒防治噴藥消毒工作，已自9月23日起於鄰近廠區的21個里（約6.8平方公里、2.3萬戶），將依序進行為期約1個月的登革熱病媒蚊防治噴藥作業。

▲▼ 台灣中油嘉義區敦親睦鄰登革熱防治 。（圖／記者翁伊森攝）

▲台灣中油溶劑化學品事業部副執行長蘇志成說明敦親睦鄰協助，鄰近廠區鄰里噴藥消毒做好登革熱防治 。（圖／記者翁伊森攝）

中油溶劑化學品事業部副執行長蘇志成表示，此次噴藥消毒工作已連續辦理24年，並選定在最佳噴藥月份9至11月間進行，採包覆式、依序之噴藥方式以降低病媒蚊再度孳生，噴藥前印製環境衛生消毒工作之宣傳單，以利里民知悉並能及早因應，期使今年的噴藥消毒作業能順利有效。

▲▼ 台灣中油嘉義區敦親睦鄰登革熱防治 。（圖／記者翁伊森攝）

▲台灣中油敦親睦鄰協助，協助鄰近廠區鄰里噴藥消毒 。（圖／中油提供）

台灣中油表示，身為一重視企業社會責任的公司，扮演持續回饋地方需求並熱心公益角色，藉由積極融入在地生活，與鄰近廠區民眾保持良好互動，持續關心鄰近地區環境衛生與居民健康，戮力成為市民的好鄰居。

▲▼ 台灣中油嘉義區敦親睦鄰登革熱防治 。（圖／記者翁伊森攝）

▲台灣中油敦親睦鄰協助鄰近廠區鄰里噴藥消毒，各里角落街道接落實噴灑 。（圖／中油提供）

中油公司強調，希望藉此次大面積、全面性熱煙噴霧機噴灑作業的病媒防治噴藥消毒，來呼籲各里里民齊心落實「巡、倒、清、刷」，共同清除積水容器，防止病媒蚊孳生，確保里民的健康安全。

ET快訊
高中生「戰時服勤同意書」惹議　教育部：即日起停用
曾莞婷新節目爆收攤　悄錄最後1集
大蛇丸認了「全聯買菜認識女友」！還沒同床戀愛細節曝
快訊／汪小菲Aston Martin流標
台積電魏哲家否認毛利率超車客戶　曝「一輩子賺不過」最大AI廠
國小2童過馬路…7車沒人要讓！險被撞飛畫面曝
為大巨蛋VIP包廂槓上！被遠雄嗆聲　蔣萬安：捍衛權益「絕不妥
快訊／汪小菲Aston Martin淨身了　公開展示...大
八點檔女神閃婚認「懷孕4個月」　罩杯D→F只胖1公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中油嘉義區敦親睦鄰　回饋21里助登革熱病媒蚊防治

台南藍軍請賴清德總統出手幫忙　讓亞太棒球村成棒球國訓中心

友善校園獎新北獲獎數全國9連霸　跨局處共同維護學生身心理健康

台南賓士KTV正式插旗台鋁商場　打造全台最頂級歡唱體驗

竹市112年社區規劃師成果展登場　10社區展現創新亮點

非法繁殖！新竹廢舍驚見39犬隻　動保依法扣留安置

竹市府迅速啟動登革熱防治措施　全力守護市民健康

被辱「靠爸餘蔭」現身苗栗　齊廷洹舉例「詐騙致富」助警反詐騙　

中醫大附醫攜手永續能源基金會簽署倡議書　共創綠色醫療未來

精實水源訓練　南消七大隊辦裡水源教育訓練強化救災效率

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

中油嘉義區敦親睦鄰　回饋21里助登革熱病媒蚊防治

台南藍軍請賴清德總統出手幫忙　讓亞太棒球村成棒球國訓中心

友善校園獎新北獲獎數全國9連霸　跨局處共同維護學生身心理健康

台南賓士KTV正式插旗台鋁商場　打造全台最頂級歡唱體驗

竹市112年社區規劃師成果展登場　10社區展現創新亮點

非法繁殖！新竹廢舍驚見39犬隻　動保依法扣留安置

竹市府迅速啟動登革熱防治措施　全力守護市民健康

被辱「靠爸餘蔭」現身苗栗　齊廷洹舉例「詐騙致富」助警反詐騙　

中醫大附醫攜手永續能源基金會簽署倡議書　共創綠色醫療未來

精實水源訓練　南消七大隊辦裡水源教育訓練強化救災效率

不滿對方打球不認真...高中生理智線炸裂　狂推同學倒地！

美媒：無論誰當選總統　美國選民結構向右傾

高中生「戰時服勤同意書」惹議　教育部：即日起停用

立委許智傑接恐嚇電話！遭嗆：別動不動提罷免...小心門口爆裂物

肯德基最新鹹香「胡椒餅蛋撻」限時開吃！還撒了蔥片、芝麻

12賽爭取使用大巨蛋包廂　體育局批遠雄不作為：將依法行政

沒有泡沬！魏哲家喊「AI是Real」　需求才開始要維持數年

狂撫摸大腿！女子上駕訓班遭教練性騷擾　她崩潰：怕拿不到駕照

剛播4個月！曾莞婷獨挑主持《小姐姐請回答》爆收攤 已悄錄最後1集

毛孩「保鮮膜纏頭」狂掙扎！女飼主：給大家快樂一下　動保處出手了

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

地方熱門新聞

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

迎接紫金山－阿特拉斯大彗星　中大推系列活動

方一峰怒批台南擁水庫11座還要蓋海淡廠污染海洋？

清境舉辦長街宴號召在地總動員迎火把節盛會

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

新北辦國際論壇　共探有機營養午餐供應

《讀桃園》新書發表　加深學子在地認同

謝國樑持續勘災　協調中央復原

立委考察　屏東院檢辦公廳舍不足成焦點

桃園職訓成果展暨就業博覽會　10/26登場

齊廷洹舉例「詐騙致富」助苗栗警反詐騙　

新北兒少社區陪伴扎根　「臺灣夢」萬里社區據點揭牌

更多熱門

相關新聞

農園因登革熱休園　張麗善盼中央每公頃補助6萬

農園因登革熱休園　張麗善盼中央每公頃補助6萬

衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥等人今（25）日南下雲林縣視察登革熱防治工作，上午先抵達雲林縣政府與縣長張麗善、古坑鄉長林慧如縣府相關單位主管進行防治工作討論。張麗善提出針對農民配合防疫休園或停止採收損失，予以每公頃6萬元補助，另農民到農園工作確診，應納入「農業保險職業災害給付」。薛瑞元部長允諾呈報行政院討論。

日月潭清境超夯　九族文化村推跨年優惠方案

日月潭清境超夯　九族文化村推跨年優惠方案

東區白布條屋5.5折招租！專家勸新租客　進駐先做一件事

東區白布條屋5.5折招租！專家勸新租客　進駐先做一件事

高榮南院敦親睦鄰里長聯誼座談會

高榮南院敦親睦鄰里長聯誼座談會

搏好感！台中建商大打敦親睦鄰牌

搏好感！台中建商大打敦親睦鄰牌

關鍵字：

台灣中油嘉義敦親睦鄰登革熱防治

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

大飛認愛了「女方身份曝光」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面