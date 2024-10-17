中油嘉義區敦親睦鄰　回饋21里助登革熱病媒蚊防治

▲▼ 台灣中油嘉義區敦親睦鄰登革熱防治 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣中油公司嘉義區敦親睦鄰作業重要項目，113年度病媒防治噴藥消毒工作，已自9月23日起於鄰近廠區的21個里（約6.8平方公里、2.3萬戶），將依序進行為期約1個月的登革熱病媒蚊防治噴藥作業。

▲台灣中油溶劑化學品事業部副執行長蘇志成說明敦親睦鄰協助，鄰近廠區鄰里噴藥消毒做好登革熱防治 。（圖／記者翁伊森攝）

中油溶劑化學品事業部副執行長蘇志成表示，此次噴藥消毒工作已連續辦理24年，並選定在最佳噴藥月份9至11月間進行，採包覆式、依序之噴藥方式以降低病媒蚊再度孳生，噴藥前印製環境衛生消毒工作之宣傳單，以利里民知悉並能及早因應，期使今年的噴藥消毒作業能順利有效。

▲台灣中油敦親睦鄰協助，協助鄰近廠區鄰里噴藥消毒 。（圖／中油提供）

台灣中油表示，身為一重視企業社會責任的公司，扮演持續回饋地方需求並熱心公益角色，藉由積極融入在地生活，與鄰近廠區民眾保持良好互動，持續關心鄰近地區環境衛生與居民健康，戮力成為市民的好鄰居。

▲台灣中油敦親睦鄰協助鄰近廠區鄰里噴藥消毒，各里角落街道接落實噴灑 。（圖／中油提供）

中油公司強調，希望藉此次大面積、全面性熱煙噴霧機噴灑作業的病媒防治噴藥消毒，來呼籲各里里民齊心落實「巡、倒、清、刷」，共同清除積水容器，防止病媒蚊孳生，確保里民的健康安全。