大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

圖、文／鏡週刊

本刊2022年獨家踢爆藝人大S（徐熙媛）與中國富商汪小菲離婚後鬧上法院，已和韓國藝人具俊曄再婚的大S，指控汪小菲未履行離婚協議積欠1,200萬餘元費用未付清，聲請查封汪小菲資產獲准，汪因至今未還清，台北地院今（17日）下午3點將拍賣汪小菲與大S昔日的ASTON MARTIN愛車，這車為VANQUISH名車，新車價1,680萬元，將先於今下午2點半台北地院門口公開展示，隨後拍賣。

本刊調查，汪小菲這輛車新車價1,680萬元，目前仍有逾500萬價值，今下午2時30分起，在台北地院門口即台北市中正區重慶南路1段126巷2號門口閱覽拍賣物，競拍的保證金為125萬元。

▲汪小菲與大S昔日的ASTON MARTIN愛車遭法拍。（翻攝自司法院公告網）

依據台北地院拍賣公告，王小菲遭拍賣的名車，車牌：AGN-5656，出廠年月：201403，型式為VANQUISH，廠牌是ASTON MARTIN，雙人座，汽缸數12，排氣量（馬力）5,935C.C.，顏色:黑，車身：SCFKDCEP0EGJ01608，車身式樣：轎式HID頭燈，車保存地點為室內，車輛內、外車況保存良好，無擦損情形，但因車輛停置已久，車體有明顯積塵，電瓶已無電力，需接電方能啟動車輛。

本刊2021年11月22日獨家報導，藝人大S告進法院訴請與中國富商汪小菲離婚，後來在法官調解下和解離婚，原本2人預計離婚3個月後才宣布此事，但因本刊提前曝光，隨即委任律師賴芳玉及呂月瑛發出共同聲明，提早宣布已和平解除婚姻關係，當時雙方對近10億元的家產也達成分配協議，並由汪小菲按時支付大S每月數十萬元的生活相關費用。

2022年，本刊獨家踢爆，大S指控汪小菲在她和韓團「酷龍」成員具俊曄再婚後，汪小菲即違反離婚協議，不再支付她生活相關費用；由於2021年雙方是在法院簽字和解離婚，效力等同判決確定，若有一方違反，另一方即可聲請法院強制執行，因此，汪小菲違約後，即傳出他在台經營的S HOTEL及存款等資產，被大S聲請查封抵償甚至拍賣，雙方鬧上法院，至今未解決，王小菲仍欠大S逾500萬元，大S聲請查封拍賣登記在王小菲名下2人的昔日愛車獲准，今將公開拍賣。



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