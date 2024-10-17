　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

【獨家】大S拍賣汪小菲1680萬名車　法院公開展示

圖、文／鏡週刊

本刊2022年獨家踢爆藝人大S（徐熙媛）與中國富商汪小菲離婚後鬧上法院，已和韓國藝人具俊曄再婚的大S，指控汪小菲未履行離婚協議積欠1,200萬餘元費用未付清，聲請查封汪小菲資產獲准，汪因至今未還清，台北地院今（17日）下午3點將拍賣汪小菲與大S昔日的ASTON MARTIN愛車，這車為VANQUISH名車，新車價1,680萬元，將先於今下午2點半台北地院門口公開展示，隨後拍賣。

本刊調查，汪小菲這輛車新車價1,680萬元，目前仍有逾500萬價值，今下午2時30分起，在台北地院門口即台北市中正區重慶南路1段126巷2號門口閱覽拍賣物，競拍的保證金為125萬元。

【獨家】大S拍賣汪小菲1680萬名車　法院公開展示

【獨家】大S拍賣汪小菲1680萬名車　法院公開展示▲汪小菲與大S昔日的ASTON MARTIN愛車遭法拍。（翻攝自司法院公告網）

依據台北地院拍賣公告，王小菲遭拍賣的名車，車牌：AGN-5656，出廠年月：201403，型式為VANQUISH，廠牌是ASTON MARTIN，雙人座，汽缸數12，排氣量（馬力）5,935C.C.，顏色:黑，車身：SCFKDCEP0EGJ01608，車身式樣：轎式HID頭燈，車保存地點為室內，車輛內、外車況保存良好，無擦損情形，但因車輛停置已久，車體有明顯積塵，電瓶已無電力，需接電方能啟動車輛。

本刊2021年11月22日獨家報導，藝人大S告進法院訴請與中國富商汪小菲離婚，後來在法官調解下和解離婚，原本2人預計離婚3個月後才宣布此事，但因本刊提前曝光，隨即委任律師賴芳玉及呂月瑛發出共同聲明，提早宣布已和平解除婚姻關係，當時雙方對近10億元的家產也達成分配協議，並由汪小菲按時支付大S每月數十萬元的生活相關費用。

【獨家】大S拍賣汪小菲1680萬名車　法院公開展示

2022年，本刊獨家踢爆，大S指控汪小菲在她和韓團「酷龍」成員具俊曄再婚後，汪小菲即違反離婚協議，不再支付她生活相關費用；由於2021年雙方是在法院簽字和解離婚，效力等同判決確定，若有一方違反，另一方即可聲請法院強制執行，因此，汪小菲違約後，即傳出他在台經營的S HOTEL及存款等資產，被大S聲請查封抵償甚至拍賣，雙方鬧上法院，至今未解決，王小菲仍欠大S逾500萬元，大S聲請查封拍賣登記在王小菲名下2人的昔日愛車獲准，今將公開拍賣。


更多鏡週刊報導
S Hotel突歇業！汪小菲發聲嘆「嚴重影響營運」　拍賣所得全捐金額曝光
曾捲大S、汪小菲「床墊之亂」！S Hotel只營業到今天　傳每月虧損千萬
【大S查封汪小菲】汪小菲發聲明　「不想再付所謂家用和電費」

ET快訊
快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」！
快訊／高雄大樓29樓陽台玻璃突爆裂！　3車慘遭砸
快訊／西田敏行家中逝世　享壽76歲
易建聯被爆嫖娼！　裸照曝光
LIVE／大S追贍養費！拍賣汪小菲千萬名車　連恩佩恩墜樓亡！
快訊／鍾沛君怒了！　「還在用價碼羞辱我」
正妹「捐肝」醒來想喝　手搖飲霸氣請一年！萬人朝聖
日本立食「老闆生氣拍桌」！台女星3舉動被糾正：吃得很不消化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化驚傳隨機傷人！騎士突被攔「木柄針錐狂刺眼」　左眼恐失明

漢翔沙鹿廠無預警跳電！影響飛機零件生產　總公司回應了

快訊／高雄商辦大樓29樓陽台玻璃突爆裂！3車慘遭砸

泰少女來台賣淫「2000元只拿到800元」　嫌少落跑衰到他

控陳吉仲「抄襲慣犯」！藍營凌濤等3人二審逆轉無罪　判決理由曝

利用中國「山寨金」向台南多家當鋪行騙　警逮4嫌犯

不只10歲男童被毒蛇咬！高雄「半個月共4起」　動物園員工也受害

曝朱學恒至今仍在談價碼！鍾沛君怒「我不是商品」：不要用錢羞辱我

高雄賓士男不爽開C300被虧！酒店外3人打成一團　警衝現場壓制

同性伴侶受託顧男友幼子竟「毆打+啃咬」　二審撤銷緩刑讓他入獄

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

彰化驚傳隨機傷人！騎士突被攔「木柄針錐狂刺眼」　左眼恐失明

漢翔沙鹿廠無預警跳電！影響飛機零件生產　總公司回應了

快訊／高雄商辦大樓29樓陽台玻璃突爆裂！3車慘遭砸

泰少女來台賣淫「2000元只拿到800元」　嫌少落跑衰到他

控陳吉仲「抄襲慣犯」！藍營凌濤等3人二審逆轉無罪　判決理由曝

利用中國「山寨金」向台南多家當鋪行騙　警逮4嫌犯

不只10歲男童被毒蛇咬！高雄「半個月共4起」　動物園員工也受害

曝朱學恒至今仍在談價碼！鍾沛君怒「我不是商品」：不要用錢羞辱我

高雄賓士男不爽開C300被虧！酒店外3人打成一團　警衝現場壓制

同性伴侶受託顧男友幼子竟「毆打+啃咬」　二審撤銷緩刑讓他入獄

陸中央穩房市推政策「組合拳」　賦予地方限購限售等調整自主權

瑞昱遭唱衰！亞系外資看淡PC需求　重砍目標價至495元

日本記者報導彰化美食　遇中國軍演！網驚：變爌肉飯連線

榮獲大賞肯定的美容好物！技術質感到位當然要用新台幣支持

美國大選進入「十月驚奇」　川普安全問題越發引憂

台灣運動產業經濟規模達5000億　運動部將協助產業國際化

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」

彰化驚傳隨機傷人！騎士突被攔「木柄針錐狂刺眼」　左眼恐失明

林佳龍受邀華府智庫演說　盼以「總合外交」攜手美方促進區域穩定

社會熱門新聞

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

台南師教室大暴走！怒砸板擦譙三字經

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

夜店妹遭運將性侵！床單染血衣服消失

女違規過馬路！小黃來不及閃猛撞　她倒地送醫不治

老闆指定人行道擺攤　遭開單竟要他自己繳

深信投資獲利老翁押房產要給理專

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄10歲童遭蛇吻！「腳腫成麵龜」住院一周

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

狗兒放旋轉椅「高速狂轉2分鐘」變態畫面曝

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

南檢偵辦光電弊案　郭再欽30萬元交保、3人羈押

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

大飛認愛了「女方身份曝光」！

果粉快更新！　發票載具回來了

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面