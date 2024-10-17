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社會 社會焦點 保障人權

超狂女移工斜槓密醫！看影片學醫美、矯正牙齒　同鄉排隊預約

記者陳宏瑞／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲情資，1名印尼籍女移工咪女（化名，37歲）疑似兼職牙齒矯正及醫美等非法醫療行為，咪女平日在高雄合法從事製造業技工，卻不定時在網路公布預約醫美療程時段及地點，吸引印尼同鄉移工慕名預約，因費用便宜，一般診所10幾萬元的牙齒矯正她只收幾千元，且名額有限，幾乎每個場次都預約爆滿！

▲▼移民署 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署專勤隊查獲印尼籍移工兼差做牙齒矯正和醫美。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊歷經數月調查蒐證，經報請高雄地檢署檢察官指揮，近日會同高雄市政府衛生局在高雄市三民區一處旅館執行搜索行動，除現場查獲咪女到案外，另查扣近300件琳瑯滿目的醫療相關證物，全案已依違反醫師法非法執行醫療業務罪等規定，移請高雄地檢署偵辦。

▲▼移民署 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組發現，嫌疑人咪女在印尼家鄉原本從事護理工作，2016年來台後，原在高雄地區合法從事製造業技工，大約1年多前動起兼職念頭，在網路張貼廣告並自學牙齒矯正等醫療行為；咪女還上網觀看影片進修醫美技能，擴展服務項目至眉睫紋繡及皮膚美白等醫美行為，總計高達20多項服務可供預約，費用卻比一般市價便宜，吸引許多同鄉移工「搶破頭」預約變美。

▲▼移民署 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組現場查扣咪女多具行李箱，竟藏放大量牙齒矯正器、醫療美白儀器及各類手術工具等物品，使用之醫療器械種類、數量均相當可觀，卻未見任何消毒、防護用具，衛生安全堪慮。專案小組另調查發現，咪女疑似在進行牙齒診治時，不慎刮傷病人舌頭或安裝矯正器失敗遭到客訴，在廣告貼文中大方坦承自己「邊做邊學」，卻還是有不少勇敢的客人躍躍欲試，令人瞠目結舌！而咪女因不具備醫師資格卻疑似執行醫療行為，高雄市專勤隊已將她依違反醫師法等規定移送高雄地檢署偵辦。

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