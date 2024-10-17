新店女深夜違規過馬路！小黃來不及閃猛撞　她噴飛倒地送醫不治

▲新店小黃撞飛行人，行人送醫搶救不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市新店區安康路一段昨(16日)深夜10許發生已起死亡車禍！54歲高姓運將開著計程車往新店方向行駛，與此同時一名60歲陳姓女子違規穿越馬路，高男閃避不及將陳女撞飛，陳女倒地後當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

警方初步研判，肇因疑似為高男未注意車前狀況，而陳女未依規定穿越車道，但詳細事故原因仍待進一步調查釐清，全案訊後將高男依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。