網激推「派對神器」！金喜嗨刮狂歡趴，就要這樣玩！

▲準備好你的「派對神器」，三五好友揪上，一起來個樂刮大會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

搞怪萬聖節和年底派對季又來啦！各位平時隱身各地的「派對動物」們，你們準備好盛裝出席了嗎？除了要變裝比帥比美、狂拍超美的打卡照，今年的萬聖Party更要升級！記得準備好你的「派對神器」，揪上三五好友、情侶或家人一起來個樂刮大會，告別低頭滑手機的冷場時刻，嗨出派對的全新高度，讓歡樂指數爆表！

懂玩、懂揪樂刮一波～炒熱萬聖趴驚喜連連

▲歡樂萬聖趴就選應景主題刮刮樂，一起嗨玩樂刮。

迎接即將到來的搞怪萬聖趴，除了盛裝打扮、準備滿桌澎湃美食，怎麼能少了有趣刺激的互動遊戲來炒熱氣氛呢？聚會想玩得更high，必備的當然就是「派對神器」啦！這次萬聖節推薦「哈樂贏」刮刮樂，滿滿糖果的南瓜桶、萌Q小精靈超可愛，而且超過23萬個千元以上獎項等著你來刮，頭獎200萬！還有「萬勝大吉」刮刮樂，頭獎50萬，讓你手刀刮起來體驗萬聖節的搞怪氛圍，說不定還能讓人驚喜爆棚的刮中大獎！

派對必玩神器：就要一起嗨刮獎金、爽吃Pizza

▲台灣彩券與連鎖Pizza品牌聯手推出超狂的「必勝派對」刮刮樂！

沒可能只是玩個刮刮樂，卻能變出滿桌的Pizza吧？！台灣彩券與連鎖Pizza品牌聯手推出超狂的「必勝派對」刮刮樂！只要刮出「比薩符號」就能先領現金5萬元，再領12張13吋大比薩兌換卡，總共有100個名額，讓你爽當比薩富翁，還有機會刮出頭獎200萬，此外，每張「必勝派對」刮刮樂也是優惠券，到必勝客門市可享外帶優惠價，只要$269就能帶走2個9吋鬆厚小比薩，網友驚呼：刮刮樂不只有機會中獎，還有Pizza吃，根本超值到翻天！

▲頭獎高達500萬元的「10來添金」，超級奢華的玩法讓人欲罷不能。

許多網友在論壇熱議，每當感恩節、聖誕趴、尾牙等節慶來臨，揪親朋好友一起嗨玩刮刮樂，絕對是聚會中最能炒熱氣氛的「必備神器」！像這款頭獎高達500萬元的「10來添金」，超級奢華的玩法讓人欲罷不能，從輪盤、籌碼到撲克牌、拉霸機，全都是金錢元素加持，還有多達15次的中獎機會，真的讓人越刮越上癮！今年萬聖派對不止要「Trick or Treat」，還要刮獎金配Pizza，揪閨蜜、伴侶、好友一起狂歡，甚至獨享也行！不管怎麼玩，都能隨時隨地開心樂刮，讓金喜不斷升溫！

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