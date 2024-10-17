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羨慕朋友一天到晚吃喝玩樂？想過理想生活　養成一個習慣很關鍵！

 

投資理財,國泰世華CUBE App,美股,股票（圖／翻攝自影片）

▲《街訪突即隊》街訪了解現在年輕人的理財習慣。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／綜合報導

「又去日本玩」、「又在吃大餐好料」，經常看到朋友打卡曬美照，到處吃喝玩樂或出國旅遊，令人感嘆明明工作和薪水待遇都差不多，生活那A差架多？《街訪突即隊》好奇走上街頭向路人求解，發現不少年輕人坦言會羨慕朋友過得豐富多彩，自己只能勒緊褲子精打細算，不過也有人直言「生活要靠自己創造」，想要過上理想生活，關鍵在於養成理財習慣。

做對一動作 不再羨慕別人到處玩
看著周遭朋友的生活充滿了各種「玩」，吃好用好，花錢不手軟，就有人受訪時羨慕地說，不像我口袋空空，花錢都要斤斤計較，還被朋友笑是鐵公雞，認為朋友與自己的薪資水平差距不大，也沒有斜槓或賺外快，卻能過著截然不同的生活，無奈表示應該是差在有沒有投對胎吧。

另一位受訪者也說會羨慕朋友，被問到覺得與朋友生活有落差的原因在哪？他表示，朋友常說有在投資理財，創造一些被動收入，而自己沒有，應該是差在這邊。

投資理財,國泰世華CUBE App,美股,股票（圖／翻攝自影片）

▲受訪民眾表示自己理財觀較為保守，主要以銀行定存為主。

投資理財,國泰世華CUBE App,美股,股票（圖／翻攝自影片）

▲也有年輕人懂得財務規劃，提早做好投資理財。

萬物皆漲的時代 年輕人更重視理財
進一步詢問他們平常的理財習慣，受訪民眾提到自己比較保守，主要以銀行定存為主，雖然利率很低，還沒累積到第一桶金，但現在還不太敢冒險做其他投資。另一人則是沒有進行任何投資，表示錢都不夠用了，哪有閒錢去投資？

但也有年輕人重視投資理財、做好財務規劃，一位受訪者透露會將工作賺到的錢分成日常開銷、投資理財和風險管理繳保費，收入和支出分配運用，避免辛苦賺來的錢被通膨吃掉。而他個人投資股票偏愛美股，除了美國是全世界GDP第一名，美股標的大多是全球型企業，加上美股監管機制很強，會要求公司資訊高度透明，對於散戶來說，美國市場比較公平也更穩定。

投資理財,國泰世華CUBE App,美股,股票（圖／翻攝自影片）

▲投資理財不嫌晚，只要一個App就能完成，國泰世華CUBE App不只是網銀，還有證券開戶、台美股定期投資等功能。

國泰世華CUBE App證券開戶5分鐘輕鬆完成 

 國泰世華CUBE App只要3步驟5分鐘就能完成開證券戶，台灣的銀行及券商受金管會管轄，對投資人權益保護相對完整，即使是理財小白也能快速上手。CUBE App提供開戶後享定期定額投資台美股功能，以及試算3年內投資報酬，幫助投資人衡量結果，讓投資更有方向，做出更明智的決策，輕鬆成為國際大企業的股東。

投資理財,國泰世華CUBE App,美股,股票（圖／翻攝自影片）

▲透過人氣排行可以看近期熱門標的，還可以試算投資報酬。

投資理財需要量力而為，根據自身情況挑選適合的投資方式，同時善用數位工具建立投資習慣，替自己創造提早實現夢想的機會，超前部署退休生活，朝設定的人生目標邁進，享受美好人生。

本文係由國泰世華銀行邀稿
證券服務係國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期投資服務由國泰綜合證券提供

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