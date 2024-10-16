人妻在家看電視遭婆婆突襲　嫌她「穿太少、沒坐相」還四處告狀

▲ 一名已婚人妻抱怨，婆婆在上班時間沒打一聲招呼就拿鑰匙自行闖進家裡，不僅質問她「為什麼會在家」，還特地打電話到娘家和媽媽抱怨，嫌她一個人在家「穿太少、沒坐相」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

一名已婚人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，老公孩子都上班後，她一個人在家躺在沙發上看電視，沒想到婆婆事前沒打過一聲招呼就拿鑰匙自行闖進家裡，不僅質問她「為什麼會在家」，還特地打電話到娘家和她媽媽抱怨，嫌她自己在家時「穿太少、沒坐相」，好在媽媽與老公都全力相挺，讓她感覺很開心。

這名原PO網友表示，婆婆雖然有家裡的鑰匙，但是造訪前沒有打聲招呼已經有些失禮，一進門就質問她「妳為什麼會在家啊？」更是讓她覺得不可思議「這是我家啊有什麼問題嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到婆婆離開後，還打電話給原PO媽媽，要母親轉告她：「親家母，妳跟妳女兒說好不好，她在家穿的那麼少，坐也沒有坐樣，很沒家教。」母親當下就直球回擊：「在家就是要輕鬆自在，不然是要穿禮服喔？妳跑去別人家叫別人檢討坐姿跟衣著，妳有比較有家教嗎？」

這名原PO知道婆婆不會善罷干休，在她找老公告狀前，就已經與老公說清了事情的原委，當婆婆向老公告狀時，老公不僅不以為意，還希望婆婆交還家裡的鑰匙，被拒絕後告誡婆婆不應該在未告知的狀況下不要再隨意闖進家中，「以後再這樣我們家就換鎖」。

得到媽媽與老公的全力相挺，樂得這名原PO網友發文炫耀，「哈哈哈哈哈，老阿婆被我媽媽跟我老公罵了，覺得很開心。」這則發文得到不少網友回應，認為婆婆很有事，「換密碼或者指紋鎖，沒有邊界感。」、「要不要下次換妳帶人去婆婆家幫她檢查一下服裝儀容」、「我岳母要去我家之前，也會先打電話照會一下，雖然我們都在工作不在家」。

還有不少網友發表意見，「如果是我，我還是會直接換鎖，我老公的媽是沒我家鑰匙，但是她從來不會先通知要來，一來就是直接轉門把，我都被嚇好幾次了，在我們全家都保持鎖門的好習慣」、「等什麼以後？鑰匙就算交出來誰知道有沒有先去複製？當然是立馬換鎖先啊！」

延伸閱讀

▸ 喊他妻子「老婆」！尪見曖昧訊息、40條開房記錄氣炸 中學副校長認：聊天不當

▸ 女歌手罹患舌癌第3期！她切除1／3舌頭保命 真相竟是蛀牙害的

▸ 蕭敬騰爸爸叮囑51歲媳婦要「添丁」 他早拒生子原因曝光：有我基因的都是壞蛋