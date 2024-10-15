毒蟲媽拒檢狂飆50公里「國道逆向」撞警車　破窗驚見5歲兒驚恐爆哭

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市26歲巫姓女毒蟲14日凌晨闖紅燈被警車攔查，但她拒不配合還一路加速沿著林園、小港、鳳山、三民等區狂飆逃逸，甚至還逆向衝上國道3號，最後撞上警車才被攔下，誇張的是她在逃逸時，車內還載著5歲兒子，整個過程嚇得男童當場爆哭、臉色蒼白，讓警方看了非常不捨。

事件發生在14日凌晨2時許，高雄林園警分局一輛警車在巡邏時，在一處路口目擊巫女駕車闖紅燈，隨即追上去試圖攔查，不料巫女拒不配合還一路加速沿著林園、小港、鳳山、三民等區狂飆逃逸，接著衝上國道10號，直到行駛到了國道3號路肩逆向，撞上到場圍捕的警車才停下車，整個過程狂飆超過50公里、連闖超過20個紅燈。

▲巫姓女毒蟲拒絕攔查，在國道被警方攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方看見巫女停車後，立刻掏槍靠近駕駛座，並要求巫女下車時，巫女仍堅持抵抗，甚至還將車門上鎖，也是此時警方才發現，副駕駛座上竟坐著一名5歲男童。警方最後使用工具破壞車窗，才成功將巫女拉出車外壓制，上銬後帶回警局。

警方在巫女的車內發現安非他命1小包（含袋重0.2公克）、安非他命吸食器2組，至於坐在副駕駛座位的男童是巫女兒子，由於巫女整路飆車又不斷反抗警方，早就嚇得臉色蒼白、哭到滿臉淚水，經警方安撫情緒後，已聯繫其他親屬帶回照顧，巫女訊後依公共危險、妨害公務及毒品罪移送檢方偵辦。