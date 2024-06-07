提升災害搜救能量　基隆消防局將成立搜救犬隊

▲基隆市消防局將成立搜救犬隊。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

面對近期的自然災害，包括4月3日花蓮強震災害及6月3日基隆潮境公園的土石崩塌，基隆市消防局特種搜救隊馳援現場救災，展現了卓越的救災能力。為為進一步提升救災效率及提升救災整體量能，基隆市長謝國樑支持成立專業搜救犬隊，運用搜救犬敏銳的嗅覺，快速定位受困民眾，大幅提高受困民眾的生存機率。

消防局表示，基隆市消防局於6月6日由災害搶救科長蘇元鏞，帶領培訓領犬員及相關人員共6名，前往「台北市搜救犬訓練基地」及「新竹市金山消防分隊」，參訪搜救犬隊廳舍及訓練馴養情形。對於犬舍空間進行全面評估，包含配膳室、室內外訓練場地、室內外活動空間、隔離空間及休息區，甚至通風與排水設備皆仔細評估，為未來建置搜救犬設施提供寶貴的參考。

消防局指出，藉由本次參訪寶貴交流機會，由兩縣市的領犬員實地操作搜救犬平時訓練及IRO（International Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織）考照科目展示，過程中搜救犬服從及聽從指令的展現，令在場參訪人員驚嘆不已。透過實地觀察及訪談，了解消防領犬員與搜救犬在面對國際多元複雜災害支援困難以及救災現場危險性的實際狀況。

消防局強調，經過兩市搜救犬馴養狀況及廳舍的規劃評估，未來針對本局特種搜救隊搜救犬之安置及訓練將進行詳細評估。對於領犬員各項勤務及勤休的安排同時須謹慎考量，才能在動保意識及消防人員勤務制度改革下取得雙贏局面。

消防局長游家懿表示，現今全球氣候變化加劇，土石崩塌等自然災害的風險也隨之增加。為提升本市救災能量規劃，引進搜救犬並培育通過IRO證照的領犬員，將搜救犬納入本市整體救災隊伍，保護民眾的生命安全！