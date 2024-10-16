「超時光之門」再啟到鹽行國中　聽《台南400+》誠美社會企業述說洲仔尾與三崁店光陰故事

▲「《台南400+》民間參與計畫」補助的誠美社會企業，舉辦「超時光之門洲仔尾大冒險」巡迴展，14日在永康鹽行國中展出，16日在鹽行國中舉辦武術隊的精采表演中，跟著鹽行國中師生一起來深度開箱展覽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

打開「超時光之門」、找尋400年前洲仔尾與三崁店的記憶！由文化局「《台南400+》民間參與計畫」補助的誠美社會企業，舉辦「超時光之門 洲仔尾大冒險」巡迴展，第二站將於10月14日在永康鹽行國中展出，開幕日另安排於16日在鹽行國中武術隊的精采表演中，跟著鹽行國中師生一起來深度開箱展覽。

策展團隊選擇永康的鹽行國中作為巡迴展的第二站，則是以「三崁店糖廠」作為展覽核心，透過文史資料的爬梳整理，展示400年前的三崁店，作為一個位在台江內海的平埔族漁港部落，如何轉變成明清時期的軍事交通要道；更在日治時期，日本「農業台灣」的政策下，三崁店搖身一變成了糖廠，還有神社設置其中；至今仍可見完整的本殿、鳥居、石燈、參道等，藉由洲仔尾的鹽業到三崁店的糖業，這些產業的興衰都與台江內海的浮覆息息相關。透過互動式的展覽，我們可以體驗不同的觀展形式，更深入了解本地的歷史紋理，以及它如何與台南這座古城相互影響。

策展團隊誠美社會企業，長期關注原住民事務、並支持弱勢、藝文團體，自2021年蹲點於鹽行、洲仔尾及三崁店地區的學校、宮廟，透過實地踏查，爬梳昔日台江內海、古官道與三崁店，讓居民了解在地的歷史意義；藉由文史工作者與地方耆老的訪談，見證台灣糖業與地方發展息息相關，並經由展覽、導讀等多元方式，擾動地方、讓教育向下扎根。

此外，在11月9日將在洲仔尾保寧宮展開「洲仔尾的模樣」相談之夜，內容匯集五間地方信仰中心，分別是花園媽鹽行天后宮、鹽行禹帝宮、洲仔尾保寧宮、三崁店保靈宮、大竹林竹安宮的文史故事，並由李志祥、顏正鴻老師帶來專題分享，屆時歡迎民眾可在廟埕來場在地風味的文化饗宴。

文化局表示，台南以悠久的歷史文化底蘊，躍昇為六都之一，處處可見歷史古蹟，即便是地處邊陲地帶的永康三崁店，也因保有完整的古官道、神社遺址、防空洞群和植栽等，具備歷史價值而被判定為市定古蹟；透過這場「超時光之門洲仔尾大冒險」，讓民眾了解在地產業的演進與變遷、洲仔尾聚落的發展，來展現衛星城鎮特有的故事。

「超時光之門洲仔尾大冒險」展覽於10月14日至10月31日永康鹽行國中展出，歡迎有志之士前來共襄盛舉與指教。更多資訊，歡迎搜尋誠美社會企業的粉絲專頁了解參與詳情。