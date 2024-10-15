陸小學生新寵是「黏菌」　會分裂成枝狀爬行...吞食物顆粒獲取營養

▲黏菌。（圖／翻攝環球時報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸小學生近期興起一股養「黏菌」的風潮，成為時下最熱門的「新寵物」。大陸科普博主周晴烽表示，黏菌既不是真菌也不是細菌，而是一種真核生物域-變形蟲總群-黏菌綱的生物，無毒無害，生命週期裡分為營養和繁殖兩個階段。

《光明網》報導，不少網友在社交平台曬出自己的寵物黏菌，有的分享投餵視頻和飼養日記，還有的炫耀自家黏菌長得漂亮。「黏菌」的相關話題閱讀量已超過357萬，「黏菌寵物」的話題閱讀量也近145萬。

據了解，黏菌平時會躲在陰暗潮濕的地方，繁殖階段才會出現在有光源或略為乾燥的地方，才會被人們發現，繁殖階段的黏菌，母體即將死亡，會變成很多孢子。

周晴烽還是淘寶上首位販售黏菌的賣家，她表示，2017年在野外採集到一種很愛吃燕麥的黏菌，將飼養過程發在社群媒體上後，很多網友十分感興趣、紛紛求購，「一開始購買黏菌的買家以大學生和二三十歲的年輕人居多，其中有不少搞藝術的年輕人買來做裝置藝術，後來，買黏菌的小學生數量越來越多。」

黏菌處在營養階段時，外表有點像樹枝狀的黏液，喜歡生長在陰暗潮濕的地方，不斷分裂成樹枝狀到處爬行，通過吞噬食物顆粒來獲得營養。

進入繁殖階段後，黏菌會爬向略為乾燥、有陽光的地方，並停止進食，整片原質團集體變身，長出一根根像蘑菇或一團團像粉末的子實體，散播孢子。

由於黏菌會移動，也可在環境中快速繁殖，還能被顏料染色，形成各種獨特的紋路形狀，最初受到許多學藝術的學生追捧，後來才逐漸透過社群網路，成為現階段小學生的「新興寵物」。