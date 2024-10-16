包包有221顆喪屍煙彈！女通緝犯遭攔查糗了...路邊懊惱跺腳嬌嗔

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名女子，昨天（15日）搭乘友人的車行經華新街時，因違停在路邊遭警方攔查，除發現女子遭到通緝，並在隨身手提袋內查獲含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」221顆、安非他命3.37公克及吸食器，警方將女子及同車男子帶回偵辦，對於毒品來源，女子竟裝傻表示：「我不知道，是朋友放的。」

▲林女藏有221顆喪屍煙彈，被警方查獲時，在路邊懊惱的跺腳嬌嗔。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市永和的50歲林姓女子有多項毒品前科，並因交通事故過失傷害，遭新北地檢署發布通緝；昨天凌晨凌晨1時許，林女搭乘同樣有毒品前科呂姓男子（50歲）的車，停在路邊聊天，遭巡邏警員盤查，除了查出林女通緝身分外，並搜出毒品安非他命及大量喪屍煙彈，林女當場懊惱的跺腳嬌嗔。

▲林女隨身手提包下方藏有221顆喪屍煙彈被警方查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方將林女及呂男帶回派出所，但2人都稱毒品非他們所有，林女連忙解釋，因之前借朋友刺青工具，今天請呂男開車帶她去拿回，當下並未檢查，就將手提包帶回，不知道為什麼有這些毒品。對此說法，警方不予採信，除依毒品罪及傷害通緝將林女移送新北地檢署偵辦外，另將持續溯源毒品來源。

警方表示，本次所查獲221顆喪屍煙彈，市價總值將近70萬，所幸及時查獲，以免流入市面危害民眾；中和分局呼籲，毒品藥物害人害己且影響社會治安，一旦染上毒癮恐將自毀大好前程並面臨刑責，在此特別呼籲民眾切勿以身試法，本分局將持續加強毒品查緝打擊不法以維護轄區治安。

▲林女除被通緝外，另因持有大量喪屍煙彈，遭警方移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）