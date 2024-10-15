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社會 社會焦點 保障人權

他摔車求助朋友遭拒...怒踹大門反被追打　持有「喪屍煙彈」慘了

記者邱中岳／台北報導

蔡姓男子12日上午騎車行經中山區明水路自摔，原本想跑到附近朋友家包紮，卻被朋友拒絕，氣得將門踹破，朋友盛氣之下拿鐵棍追打蔡男，蔡的隨身刀子、拖鞋也掉落在現場，事後逃往另名住在內湖的朋友家包紮，警方循線找到蔡男，並在身上查獲「喪屍煙彈」。

警方調查，12日上午9時許，43歲蔡姓騎士騎車自摔倒地，想起42歲的莊姓友人住在附近，立刻跑到莊的住處尋求協助，孰料被莊拒絕，氣得直接將莊的住處大門踹破。

▲▼蔡姓男子自摔求助朋友被拒，踹破大門反被持鐵棍追打。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲蔡姓男子自摔求助朋友被拒，踹破大門反被持鐵棍追打。(圖／記者邱中岳翻攝）

莊姓男子氣不過，持鐵棍追打蔡男，導致蔡男頭部受傷，包括拖鞋以及爪刀都遺留在現場，警方獲報後趕往現場，並調閱監視器追查蔡男下落。

警方發現，蔡男逃離現場後先跑到家裡換衣服，輾轉回到現場撿拾逃跑掉落的拖鞋，接著又轉往內湖的朋友家中包紮傷口，警方掌握蔡男逃逸路線，在3小時後前往內湖區康寧路蔡男住處逮人。

▲▼蔡姓男子自摔求助朋友被拒，踹破大門反被持鐵棍追打。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲蔡男被朋友追打，將拖鞋、刀械遺留在現場，事後被警方查出身上藏有喪屍煙彈。(圖／記者邱中岳翻攝）

蔡姓男子除了持有爪刀為違禁物品之外，另外被搜出可能含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，警方不排除蔡邊吸食喪屍煙彈邊騎車才會自摔，隨即將他帶回派出所偵訊。

因蔡姓男子持有違禁刀械，警方依照《社會秩序維護法》裁處動手打人的莊男，以及無故攜帶具有殺傷力之器械的蔡男；另外蔡男身上有毒品以及有毒駕可能，也依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌偵辦。

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