鋒面東北季風接力「北東變天時間曝」　專家：宜蘭恐有大雨

▲周六受鋒面及東北季風南下影響，北部及東北部將明顯轉涼有雨。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣將有變化，氣象專家林得恩指出，周六受鋒面及東北季風南下影響，北部及東北部將明顯轉涼有雨，但周日由東北季風接手，北部及東北部又將轉偏乾涼。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周六午後北北基宜花有零星短暫陣雨，宜蘭有較大雨勢發生的機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，周六分別受鋒面及東北季風南下影響，北部及東北部將會明顯轉涼有雨。其中基隆北海岸、大台北及東北部有局部較大雨勢；中南部天氣變化不大，早晚氣溫仍涼，午後南部及中部山區有局部短暫雷陣雨。

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溫度部份，林得恩指出，迎風面北部及東北部溫度降幅最大，高溫約下降在26至27度之間，降幅則為5至6度，體感涼爽。不過鋒面僅影響一天，周日由東北季風接手，北部及東北部天氣又將轉偏乾涼。

賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天，午後桃園以南山區及宜花東山區有零星短暫雨。周五午後，北部山區及宜花山區有零星短暫陣雨。周六至下周五受東北季風影響，北部及東北部天氣涼。

他說，周六，午後北北基宜花有零星短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫雨，宜蘭有較大雨勢發生的機率。周日，新北山區及宜花有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後山區轉多雲。下周二，午後山區及花東沿海有零星短暫雨。下周三，新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨，宜蘭有較大雨勢發生的機率。

他表示，下周四至下周五，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後花東山區有零星短暫雨，宜蘭有較大雨勢發生的機率。超過2天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。